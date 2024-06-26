AjansHaber.com.tr Gündem Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile  görüştü

Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile  görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve tehditleri, Gazze'deki İsrail saldırıları ve bölgede artan gerilim ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve tehditleri, Gazze'deki İsrail saldırıları ve bölgede artan gerilim ele alındı.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail saldırganlığının bir an önce durdurulması gerektiğini, İsrail'in çatışmaları yayma gayretlerinin son derece tehlikeli olduğunu, Türkiye'nin İsrail'in saldırgan politikalarına karşı Lübnan'ın yanında olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok geç olmadan uluslararası toplum ile İslam dünyasının bölgesel ve küresel barışı tehdit eden İsrail'e "artık yeter" demesi gerektiğini belirtti.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Benzin ve motorine zam geliyor
Öğretmene karşı işlenen suçlara ağır cezalar
TBMM'de görevli polis, evinde yaşamına son verdi
2 terörist etkisiz hale getirildi
Teoman'dan Erdoğan'a övgü dolu sözler!
Dağıstan'daki saldırıda 14'ü polis 19 kişi öldü!
Kadıköy’de restoranın asma tavanı çöktü