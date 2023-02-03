Erdoğan, Kosova ile yeni ticaret hedefini açıkladı

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye, Kosova'yı Amerika'dan sonra tanıyan 2. ülkedir. Kosova'ya destek olmaya devam edeceğiz. Sel felaketinin yaralarının sarılması noktasında gereken desteği temine hazırız

Ama şu anda maalesef beklenen rakamı yakalayamadık. 117 rakamına ulaşılmış ama yoğun bir çalışmaya girerek hedef rakamı yakalacağız. Kosova'nın bağımsızlığının yıldönümünü de şimdiden tebrik ediyorum.

NATO ve Avrupa Birliği üyelik çalışmalarını destekliyoruz. Birlikte neler yapabileceğimizi istişare ettik. FETÖ'ye karşı mücadele etmek için değerli dostumdan gayret istedim.

Kosova'ya en çok ihracat yapan ülke konumundayız

Serbest ticaret anlaşmasıyla ticaret hacmimizde olumlu ivme yakaladık. 610 milyon euro olan dış ticaret hacmini çok daha farklı bir seviyeye yükseltmek istiyoruz. Kosova'ya en çok ihracat yapan ülke konumundayız. İhracatımızı 1 milyar euroya yükseltmemiz gerekiyor.

Kosova'nın her alanda gelişimine yaptığı katkıları memnuniyetle takip ediyor, takdirle karşılıyorum. Kosova'nın tüm komşularıyla barış içinde olmasına büyük önem atfediyoruz. Kosova ve Sırbistan arasındaki olayı destekliyoruz.

Kardeşlik hukukumuzun devamı için adımlar atmaya devam edeceğiz. Kosova halkına selamlarımı iletiyorum.

Kosova Başbakanı Kurti'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

"İstanbul'da bulunduğum için çok memnunum" diyen Kurti sözlerini şöyle sürdürdü:

Bugün İstanbul'da sayın Erdoğan ile dostluk ilişkilerini konuştuk. Ekonomik, ticaret ve güvenlik anlamlarında işbirliği konusunda da konuştuk. NATO'nun Kosova'ya müdahalesinde Türkiye'nin oynadığı rol için her zaman müteşekkir olacağız.

Türkiye hep bizi destekledi, Erdoğan'a teşekkür ederim. En önemli hedeflerimizden yabancı yatırımcıları çekmek için ortam yaratmak. Türkiye bizim için önemli. Türk toplumumuz toplumsal mozaiğimizin bir parçasıdır. Daha fazla işbirliği için çalışmalıyız.