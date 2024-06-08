Erdoğan: "Klavye ekonomistleri bunları görmüyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan TİM 31. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonaları Ödül Töreni'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

Bizim kültürümüzde marifet iltifata tabidir. Bu ülkenin herhangi bir vatandaşının rakamların ortaya koyduğu başarıdan gurur duymaması mümkün değildir. 150 bin ihracatçımızın her birine Türk Malı damgası taşıyan ürünleri dünyanın dört bir yanına ulaştırdıkları için teşekkür ediyorum. Bizim kültürümüzde marifet iltifata tabidir. İhracatçılarımızı Türk ekonomisinin yurt dışındaki sancaktarları olarak görüyoruz.

"Bir haftada yapılan ihracat 1 günde yapılıyor"

Yürüttüğünüz çalışmalarda daima yanınızda oldum. Kapımızı sizlere sonuna kadar açık tuttuk. Her meselenizde bizzat ilgilenmeye, sorunlarınıza pratik çözümler bulmaya gayret ettik. Siz çalıştınız biz de size yardım ettik. Siz ihraç ettiniz, biz de sizin işlerinizi kolaylaştırdık. Ülkemizi ziyaret eden devlet ve hükümet başkanlarıyla yaptığımız her görüşmenin gündeminde sizlerin talepleri vardır. Anlaşmalarla forumlarla, fuarlarla ülkemizin dünyanın geri kalanı arasında ticari köprüler kurduk. 36 milyar dolar ihracat yapan ülkeden bugünkü seviyelere sizlerle beraber getirdik. 2002'de bir haftada yaptığımız ihracatı artık bir günde gerçekleştiriyoruz. İhracat yapmayan ilimiz kalmadı. 48 ilimizde ilk 1000 ihracatçı arasına girecek ölçüde ihracatçımız bulunuyor. Klavye ekonomistleri bunları görmüyor olabilir. Fildişi kulelerde ahkâm kesenler bunları anlamıyor olabilir.

"Mesafe koyarız"

Biz başkalarının en dediğine değil, size bakıyoruz, sizinle yol yürüyoruz. İnşallah bundan sonra da yoldaşlığımızı güçlendirerek devam edeceğiz. Şahsım ve yakın mesai arkadaşlarım sizlerin destekçisidir. Halkımız da iş dünyasıyla reel sektörle arasına mesafe koyanlarla ama kimse kusura bakmasın biz de aramıza mesafe koymaktan çekinmeyiz. İhracat Türk ekonomisinin lokomotifidir. Türkiye tüketerek değil üreterek istihdam oluşturarak büyümek zorunda olan bir ülkedir. Türkiye'nin tanıtımına imkân sağlıyorsunuz. Kimsenin bu emekleri heba etmesine, engellemesine izin veremeyiz.

"355 Milyar dolar ihracatla kapattık"

Türkiye'nin dış ticarette yazdığı başarı hikâyesini yalnızca biz değil, rakamlar da çok net şekilde söylüyor. 2023 senesinde ihracatta güzel bir yıl geçirdik. 2023 yılını 255.4 milyar dolar mal ihracatı, 101.7 milyar doları hizmetler ihracatı olmak üzere toplam 355 milyar dolar ihracatla kapattık. Geçen sene Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık. 24.1 milyar dolarlık Mayıs ayı ihracatımız tarihin en yüksek Mayıs ayı ihracat rakamı olarak kayıtlara geçti. Mayıs ayı ihracatımız tüm ayların en yüksek ihracat değeri oldu. Mayıs ayı itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatımız 260.1 milyar dolarla rekor kırdı. İthalatımızdaki düşüş eğilimi Mayıs'ta da devam etti. 2024 Mayıs ayında ihracattaki artış ithalattaki azalışla birlikte dış ticaret açığımız yüzde 47.8 düşüş gösterdi. İlk 5 ayda mal ihracatında net 4.6 milyar dolar artış sağlandı. Dış ticaret açığımızdaki iyileşme sürüyor. Dış ticaret açığımız 19.2 milyar dolar azaldı.