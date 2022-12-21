Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na seslendi: Oğluna sahip çık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022'nin son grup toplantısında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Geçtiğimiz cuma günü TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen 2023 bütçesinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bütçe müzakereleri komisyonlarda 36 gün, Genel Kurul'da 12 gün sürdü. 262 milletvekili değerlendirmeleriyle bütçe görüşmelerinde bilfiil görev aldı. Hükümetlerimizin 20'nci ve Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl bütçesinde emeği, katkısı olan herkesi tebrik ediyorum. Genel Kurul'da birkaç tatsız görüntü dışında demokratik olgunlukta görüşmelerin devam etmesini sağlayan milletvekillerine teşekkürlerimi sunuyorum.

Program ve proje yoksunu muhalefet partileri kifayetsizliklerini göstermeye devam etmiştir. Muhalefetin tutumuna baktığımızda Cumhuriyetimizin 100 yıllık serencamının muhasebesini yapan bir akıl göremiyoruz. Bölgesel ve küresel gelişmeler ışığında ülkemizin önündeki tehdit ve fırsatları değerlendiren bir analiz göremiyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci asrına dair vizyon da göremiyoruz. Yalanları, iftiraları, çarpıtmaları tekrarlayan bir zihniyetin hesaplarına ve hezeyanlarına tekrar şahit olduk. Bu tablo bile kimlerin ülkenin ve milletin derdiyle dertlendiğini ispata yeterlidir. Bizim sözümüz bakidir.

"Milletimize güvenimiz tamdır"

Yeni nesillere bırakacağımız en büyük mirasın demokrasi ve kalkınma altyapısını tamamlayarak Türkiye'yi küresel düzeyde güç ve iddia sahibi bir ülke haline getirmek olduğuna inanıyoruz. Bizim milletimize söylediğimiz söz de, verdiğimiz taahhüt de budur. Varsın birileri kendi içlerindeki kavgayı, hırsı, rekabeti bize saldırarak örtmeye çalışsın. Milletimiz herkesi hakkın ve hakkaniyetin tartısına çıkarmayı gayet iyi bilir. Bu ülkeyi tek parti faşizmine, darbecilerin nobranlığına, terör örgütünün vahşetine bırakmayan milletimize güvenimiz tamdır.

2023'te milletimizin desteğini bir kez daha alarak, evlatlarımıza layık büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını önemli ölçüde tamamlayacağız. Milli iradenin Meclis'teki temsilcileri olarak sizler de bu büyük zafere yapacağınız katkıyla isimlerinizi tarihe yazdıracaksınız.

Yaklaşık 1 aydır Meclis grup toplantımızı gerçekleştiremediğimiz değerlendirmemiz gereken gündem konusunun biriktiğini biliyorum.

Öncelikle gayet verimli şekilde süren şehir ziyaretlerimizde gördüğümüz coşku için sizlere teşekkür ediyorum. Küresel krizlerin ülkemize olan yansımaları sebebiyle ortaya çıkan sıkıntıların hafiflediğini görüyoruz. Tüm dünya kriz dalgalarıyla boğuşurken biz Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyüme noktasındaki hedeflerimize ulaştık. Bu kararımızın ne kadar doğru olduğu her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. Bizi kıyasıya eleştirenler bile artık söylemlerini yumuşatmaya hatta kimileri hakkımızı teslim etmeye başladı.

"Enflasyon tepetaklak aşağı inecek"

Yüksek enflasyonun ve hayata pahalılığının fırsatçılığa dayalı sebeplerini kaldırmak için yoğun çaba harcadık. Yılbaşından itibaren işçi, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamların fırsatçıların açgözlülüğüyle eriyip gitmesine göz yumamayız. Enflasyonu hızla belirlediğimiz seviyelere düşürme dışında engel kalmamıştır. Enflasyonun tepetaklak aşağı ineceğine şahit olacağız.

Üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirme vebalinden kaçamayız. Milletimiz gerçekten geçmişte defalarca seyrettiği bir filmi hiç yaşanmamış gibi karşımıza çıkaranlara en güzel cevabı sahada verecektir. Altılı masa denen yıkık dökük yapıya baktığında geleceği için kime güveneceğini iyi bilir. Daha bismillah demeden altı kafadan altı sesin çıktığı, herkesin birbiri ardından iş çevirdiği, kavganın ayyuka çıktığı masaya bu millet geleceğini teslim etmez.

Geçtiğimiz hafta hakimlere hakaret iddiasıyla ceza alan şahıs, tek başına masa efradının perişanlığını göstermeye yeterlidir. Yasak kararını sevinçle, kucaklaşarak kutlayanları mı ararsınız, mitingi sosyal medyadan duyan genel başkanlar mı ararsınız, siyasi mühendislik hesabı yapanları mı ararsınız? Tekmili birden ortalığa döküldü.

"Bay Kemal oğluna sahip çık"

CHP'nin başındaki zat, dün çıkmış biz baba-oğul gibiyiz. Bunları duyunca biz de içimizden 'Bay Kemal oğluna sahip çık. O kendisine başka ebeveynler arama peşinde' demekten duramadık. Biz kendi işimize bakacağız. Bizim işimiz var.

Son dönemde ek göstergeden sözleşmelilerin kadroya alınmasına kadar pek çok konuyu gündemden çıkardık. Asgari ücretten EYT'ye kadar bunları da hal yoluna koyacağız. Yarın asgari ücret konusunu da inşallah açıklayıp onu da yoluna koyacağız.

Önümüzdeki dönemde çocuklarımızı, gençlerimizi ve aile yapımızı korumak için atacağımız ilave adımlarda da kimin ne pozisyon alacağını izleyeceğiz.

"Yatırımcı yatırım yapsın"

Geçtiğimiz günlerde Meclis'e bir Anayasa değişikliği teklifini sunduk. Bunu kovalıyoruz. Küresel krizleri fırsata dönüştürme yolunda önemli mesafe kat ettiğimiz 2022'nin bu yönünü güçlendirmek için yeni paketler devreye alıyoruz. İşletmeler için 250 milyar liralık paketi paylaşmıştık. Merkez Bankası'nın yüzde 9'a indirdiği faizi, burası önemli, yatırımcı yatırım yapsın. Buyur faiz yüzde 9, hadi yatırım yap. İşsizlik deniliyor, hadi istihdam. Üretim, ihracat, cari fazla... Türkiye şu anda 4-5 gibi bir büyüme ile bu yılı kapatacak. Ülkemizin uzunca süre vaktini ve enerjisini heba eden kısır dönü kırılmıştır. Esnaflarımızı, sanatkarlarımızı, KOBİ'lerimizi desteklemeyi sürdürüyoruz.

"Yalandan başka sermayeleri yok"

İzmir'de iktisat kongresi var. Ardından Vakıfbank Çıpa Destek Paketi ile KOBİ'lere 29 milyar liraya, ihracatçılara da 2,3 milyar liraya kadar kredi kullandırdı. Halkbank 1,2 milyon esnafımıza 119 milyar lira kredi bakiyesine sahip. Yeni paketle 115 bin esnafımıza 37 milyar lira kredi kullandırılmıştır. Ziraat Bankası'nın sağladığı kredi miktarı 221 milyar lirayı geçmiştir.

Bay Kemal yalan söyleme, dürüst ol. Yalandan başka sermayeleri yok. Yaklaşık 600 bin çiftçimizin kullandığı 56 milyar liralık kredinin faizi devlet tarafından ödenmektedir. Tek isteğimiz bu kredilerin üretim, istihdam, ihracat için kullanılmasıdır. Bu kredileri alıp faizle yatırmayı helal etmeyiz.