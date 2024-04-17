Erdoğan, "Kapımız açık" demişti: Özel'den açıklama geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'in randevu talebine, "Kapımız açık." ifadelerini kullanmıştı. CHP Genel Başkanı'ndan konuya ilişkin açıklama geldi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçim sonrasında yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görüşmek için randevu istedğini açıklamıştı.
ERDOĞAN "KAPIMIZ AÇIK" DEMİŞTİ
Dün kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in randevu talebine ilişkin "Sayın Özel’e kapımız açık. Ele alacağımız konu başlıklarımız çok, ziyarete geldikleri anda oturur konuşuruz" ifadelerini kullanmıştı.
Özel, önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yüz yüze görüşeceklerini açıkladı.
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