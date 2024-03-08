Erdoğan: “Kadını, kadına eşitledik”

Erdoğan, Gazze'deki doğum oranlarının ciddi şekilde düştüğüne, erken doğum riskinin arttığına, doğan bebeklerin hayatta kalmalarının çok zor olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Gerçekten acının artık tarif edilemediği bir nokta yaşanıyor orada. Artık insanlığın geldiği en son nokta olarak görüyoruz bu noktayı. Siyasiler olarak bu anlamda gerçekten sesimizi en yüksek oktavdan her noktaya iletmeye çalışıyoruz. Gittiğimiz her uluslararası toplantıda sesimiz ve sözümüz yettiğince ifade ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bu anlamda yıllardır mücadele ettiği gibi son süreçte de çok ciddi emek sarf ediyor. Bir taraftan dua edeceğiz, bir taraftan destek olmaya devam edeceğiz. Bize düşen bu. Allah bizim yaşadığımız huzuru, mutluluğu, esenliği onlara da yaşatsın diye dua ediyoruz."