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Erdoğan, Japonya Başbakanı Kishida ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alındı. Erdoğan, görüşmede, Japonya Başbakanı seçilmesi dolayısıyla Fumio Kishida’yı tebrik ederek, Türkiye-Japonya arasındaki yakın iş birliğini yeni dönemde de sürdüreceklerine inandığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı ekonomi, eğitim, afet yönetimi, enerji, güvenlik ve savunma sanayii dahil geniş bir yelpazede daha da ileriye taşımayı arzu ettiklerini belirtti.

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