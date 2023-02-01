Erdoğan, İsveç'e NATO kapısını bir kez daha kapadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında İsveç'in NATO üyeliğine yönelik önemli mesajlar verdi. Erdoğan, "Sen benim mukaddes kitabım Kuran'ın yakılmasına, yırtılmasına müsaade ettiğin sürece biz sizin NATO'ya girmenize 'evet' demeyiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO üyelikleri gündemde olan İsveç ve Finlandiya'ya yönelik önemli açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, İsveç'te Kuran-ı Kerim yakılmasına sert tepki gösterirken İsveç'e NATO kapılarını bir kez daha kapadı.
Erdoğan: "İsveç, boşuna uğraşma. Sen benim mukaddes kitabım Kuran'ın yakılmasına, yırtılmasına müsaade ettiğin sürece biz sizin NATO'ya girmenize 'evet' demeyiz" dedi.
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