Erdoğan, İsveç'e NATO kapısını bir kez daha kapadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO üyelikleri gündemde olan İsveç ve Finlandiya'ya yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, İsveç'te Kuran-ı Kerim yakılmasına sert tepki gösterirken İsveç'e NATO kapılarını bir kez daha kapadı.

Erdoğan: "İsveç, boşuna uğraşma. Sen benim mukaddes kitabım Kuran'ın yakılmasına, yırtılmasına müsaade ettiğin sürece biz sizin NATO'ya girmenize 'evet' demeyiz" dedi.