Erdoğan: İsrail'in antisemitik damgası vuramayacağı tek ülkeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de gerçekleşen Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Cuımhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"A Milli Futbol takımımız hepimize büyük bir sevinç ve gurur yaşattı. Berlin Olimpiyat Stadı'nı bayram yerine çeviren gurbetçilerimize teşekkürlerimi sunuyorum.

Türkiye 100 yılının inşası için verdiğimiz mücadeleyi sürdürüyoruz. Son kabine toplantımızdan sonra birçok zirveye katıldık."

"Kıbrıs'ta adil ve kalıcı çözüm irademizi muhafaza ediyoruz. Bunun yolunun da Kıbrıs Türklerinin eşit statüsünün teyit edilmesinden geçtiği kanaatindeyiz. Kıbrıs Türkü kardeşlerimize uygulanan tecridin kırılması yanında Türk dünyasının Kıbrıs halkına desteğini ortaya koymuştuk."

"Ana vatan ile yavru vatan arasındaki bağı kuvvetlendiriyoruz"

"KKTC'deki kardeşlerimizin 15 Kasım Cumhuriyet Bayramını tekrar tebrik ediyorum. Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş'ı bir kez daha rahmetle yâdediyorum."

"Enerjiden güvenliğe, savunmaya kadar her alanda attığımız adımlarla ana vatan ve yavru vatan arasındaki bağların daha da kuvvetlenmesini sağlıyoruz. Ercan Havalimanı'nın yeni binası ve pistinin açılışını gerçekleştirdik. İnşallah çok daha fazlasını gerçekleştireceğiz."

"Ermenileri güvensizliğe mahkum ettiler"

Ermenistan'ı yıllarca kışkırtarak bu coğrafyada yaşayan insanların acıları üzerinden kendilerine rant devşirenler en büyük zararı Ermenilere verdiler. Ermenileri istismar edip güvensizliğe mahkum ettiler. Ermeni halkı ve yöneticilerinin güvenliği komşuları ile barışta aramaları daha doğru olacaktır. Batılı ülkeler tarafından gönderilen hiçbir silah, kalıcı barışın yerini tutamaz. Buradan bir kez daha Ermenistan'a Azerbaycan'ın uzattığı barış elini tutması çağrısında bulunuyorum."

"Togg 12 binden fazla satış yaptı"

"Togg'un üretimi ve satışa başlaması ile küresel rekabetteki yerimizi aldık. Türkler araba yapamaz diyenleri, fabrikada üretim bandı yok diyenleri, bundan 60 yıl önce devrim otomobili projesini garaja mahkum eden zihniyeti hüsrana uğrattık. Togg 12 binden fazla satış yaptı."

"Rize'de bakanlıklarımız ve belediyelerimizin tamamladığı eser ve projelerin resmi açılışlarını gerçekleştirdik. 36,7 km uzunluğundaki Ayder yolunun temelini de bu vesile ile attık."

"Nerede gözü yaşlı kimse varsa Türkiye'nin eli oradadır"

"Türkiye olarak sadece sınırlarımız içinde değil, yur dışında da mağdurun, zulme uğrayanların yanındayız. AFAD'ımızla, Kızılayımızla ihtiyaç sahiplerinin imdadına koşuyoruz. Balkanlardan Afrika'ya nerede gözü yaşlı kimse varsa Türkiye'nin eli oradadır. Her kim Türkiye'yi soydaşlarının derdine sırtını dönmek ile suçluyorsa, yabancı güçler adına çalışan 5. kol faaliyeti yürütüyordur."

"Gazze'ye 800 ton yardım yolladık"

"Uygur Türkü kardeşlerimizin sıkıntısı da bizim sıkıntımızdır. Ayrım yapmadan yakından ilgileniyoruz. Türkiye'nin soydaş topluluklara yönelik hassasiyeti zirveye bizim dönemimizde çıkmıştır. İsrail'in ahlaksız ve alçak saldırıları altında hayatta kalamaya çalışan Gazze halkına da bu anlayışla sahip çıkıyoruz."

"Toplam 800 tona varan insani yardım malzemesini bölgeye sevk etmiş olduk. İsrail suyunu, yakıtını, elektriğini, iletişimini keserek, Gazze halkını öldürmekle kalmıyor, hastane bombalayarak direniş azmini de kırmaya çalışıyor."

"İsrail'in yaptığı devlet terörüdür"

"İsrail yönetimi hamile kadınları, doğmamış bebekleri katletmekle övünen cinnet hali içindedir. Sivillerin üzerine mermi yağdırmanın adı barbarlık, eşkıyalık, devlet terörüdür. Hastane saldırılarına, 'İsrail'in savunma hakkı' diyerek destek veren ülkeler gördük. Kanser hastalarının ülkemize sevkiyle ilgili girişimi başlattık. 88 hasta ve 61 refakatçiyle ülkemize getirdik. Biz dayanışmanın gücüne inanan insanlarız."

"Ateşkes demeye çekinen korkaklıkla karşı karşıyayız"

"Türkiye olarak Gazze'de akan kanın durması için seferber olmuşken, batılı ülkelerin vicdansızlığını yüzümüz kızararak takip ediyoruz. Avrupa'dan ABD'ye hiçbir ülkeden en küçük tepki dahi gelmiyor. Atom bombası tehdidi dahil savaş araçlarını kullanan İsrail ve destekleyenler, insanlık vicdanı nezdinde yargılanacaktır. Ateşkes sözcüğünü kullanmaktan çekinen korkaklıkla karşı karşıyayız."

"İsrail'in antisemitik damgası vuramayacağı tek ülke Türkiye'dir"

"Holokost utancı, Avrupalı ülkeleri esir almış durumda. İsrail yönetimi Holokost'u kalkan olarak kullanıyor. Almanya seyahatinde buna bir kez daha üzülerek şahit oldum. 50 milyar doları bulan ticaret hacmiyle Almanya'yla her alanda işbirliğimizi güçlendirmekte kararlıyız. İsrail'in antisemitik damgası vuramayacağı tek ülke Türkiye'dir. Tarihimizde böyle bir leke yok. Gazze'deki insani trajedinin engellenmesinde Almanya ile diyalog içinde olmayı sürdüreceğiz. Konuşurken rahatım, bizim borcumuz yok. Onlar borç ödüyorlar."

"Terör koridorunu operasyonlarla parçaladık"

"Yılbaşından bu yana 2 bin teröristi etkisiz hale getirdik. Son terörist ülkemiz için tehdit kaynağı olmaktan çıkarılıncaya kadar mücadeleyi devam ettireceğiz. Terör koridorunu operasyonlarla parçaladık. 'Bir gece ansızın gelebiliriz' ikazımız dün olduğu gibi bugün de geçerlidir."