Erdoğan: İslam düşmanlığına karşı saflarımızı sık tutmalıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte, TASC tarafından New York’ta bulunan Rockefeller Plaza’da düzenlenen programa katıldı.

14 ve 28 Mayıs’ta gerçekleşen seçimlere türlü zorluklara rağmen yurt dışından yoğun katılım gösterildiğini ifade eden Erdoğan, "Milletimiz hem iradesine hem de geleceğine sahip çıkmıştır. İradelerine sahip çıkmak için pek çok zorluğu göğüsleyen tüm vatandaşlarıma şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Oylarını alamadığımız vatandaşlarımızın da gönüllerini kazanmak için çalışılmaya devam edeceğiz. Aramıza hiç kimsenin, hiçbir çıkar hesabının girmesine müsaade etmeyeceğiz. Birbirimize kenetleneceğiz" dedi.

"Dünyanın hemen her yerinden insanlar bizim için harekete geçti"

6 Şubat’ta, Türkiye’de yaşanan deprem felaketinin ardından dünyanın hemen her ülkesinden Türkiye’ye maddi ve manevi destek sağlandığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu seneki toplantımızı ülkemizin 6 Şubat’ta yaşadığı depremlerin acısını yüreğimizde hissederek yapıyoruz. Amerika’da ikamet eden bazı kardeşlerimizin de yakınlarını bu depremde yitirdiğini biliyorum. Allah’tan rahmet sizlere de baş sağlığı diliyorum.

11 ilimizdeki 14 milyon insanımız bu depremlerden doğrudan etkilendi. Depremin ilk anından itibaren devletimizin tüm imkanlarını afet bölgesi için seferber ederek en kısa sürede yaralarımızı sarmaya başladık. Şimdiye kadar 200 bin deprem konutunun inşaat süreci başlamış oldu. Amacımız ilk bir sene içerisinde 319 bin konutun inşasını bitirip depremzede kardeşlerimizi güvenli yuvalarına kavuşturmaktır.

Toplamda ise 650 bin konut inşa edeceğiz. ’Dost kara günde belli olur’ sözündeki hikmeti bu süreçte bir kez daha gördük, görüyoruz. Dünyanın hemen her ülkesinden insanlar bizim için harekete geçti, maddi ve manevi destekleriyle milletimizin yanında oldu. Amerika’da kalpleri Türkiye için çarpan kardeşlerimizin desteğini yanımızda hissettik. Afet bölgesine ulaştırdığınız yardımlar yaralarımızın sarılmasına faydalı oldu" şeklinde konuştu.

"İslam düşmanlığı ve ırkçılık için saflarımızı çok geniş tutmalıyız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında dünyada son yıllarda artan ırkçılık ve İslam düşmanlığına dikkat çekerek, "Özellikle İslam düşmanlığı ve ırkçılık için saflarımızı çok geniş tutmalıyız. Bu akımın dünyada yayıldığını görüyoruz. Bugün, çoğunlukla Müslümanları hedef alan saldırıların, yarın kökeni, dili, kültürü, inancı farklı gruplara yönelmesi kuvvetle muhtemeldir.

Türk-Amerikan ilişkilerini zehirlemek için hareket eden çıkar grupları var. Hakikatleri anlatarak, Türkiye’yi temsil ederek bunlara set çekeceğiz. İslam düşmanlığının önü alınmazsa failler daha pervasız hale gelecek. Türkiye olarak kartopu gibi büyüyen bu tehlike karşısında tepkimizi ortaya koyuyoruz. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan hiçbir saldırır mazur görülemez. Dünya genelindeki 2 milyar Müslümanın kutsallarına saldırmanın, fikir özgürlüğü kisvesiyle meşrulaştırılmasını asla kabul etmiyoruz. Konunun uluslararası toplumun gündeminde tutulması için çalışmalarımızı ciddiyetle yürütüyoruz" diye konuştu.

"ABD ile ticaret hacmimiz 32 milyar doları aştı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye ve Amerika arasındaki münasebetler de günden güne gelişiyor. Başkan Biden’la, dostluk ve iş birliğimizin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldık. Amerika ile ticaret hacmimiz geçen sene 32 milyar doları aşarak rekor bir düzeye ulaştı. Önümüzdeki dönem işbirliğimizi daha da ilerleteceğiz. Devletler arası ilişkilerde görüş ayrılıkları normaldir. Ancak (ABD ile) ortak paydaların daha fazla olduğunu, çok sayıda fırsat penceresi olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki dönemde iş birliğimizi ortak çıkarlar temelinde daha da ilerleteceğiz."