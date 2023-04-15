Erdoğan, İMECE hakkında açıklamalarda bulundu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli uydu İMECE hakkında video mesaj yayınladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı.

"Tarihi bir ana şahitlik ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün sizlere müjdeli bir haber daha vermenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Deprem afetiyle sarıldığımız zor bir dönemde ülkemizin uzay alanında tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. İMECE yer gözlem uydusunu sabahın erken saatlerinde uzaya yolladık. Bütün aşamalarında emeği geçen herkesi canı gönülden teşekkür ediyorum. Milli Teknoloji hamlemizin meyvelerini tek tek topluyoruz.

Uzman mühendislerimiz güçlü sanayi kapasitemiz sayıları giderek artan bilim insanlarımız ve TEKNOFEST gençliği ile sağlam bir birikime sahibiz. Bundan 3 sene önce Türkiye Uzay Ajansı'nı kurarak uzay çalışmasında farklı bir evreye geçtik.

Geliştirdiğimiz yüksek çözünürlüklü elektro optik kamera ile sadece Türkiye'den dünyanın herhangi bir coğrafyasından görüntü elde edebileceğiz. Birileri teknolojiyi en basit sanal konferans bağlantılarıyla araya dursun biz kritik teknolojileri üretip uzaya gönderiyoruz. İnşallah onların hayallerinin bile ulaşamadığı birçok projeye başaracağız." ifadelerinde bulundu.