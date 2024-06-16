Erdoğan ile Özel telefonda bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Kurban Bayramı nedeniyle telefonda görüştü. İkili birbirinin babalar gününü de tebrik etti.

Erdoğan geçtiğimiz günlerde, Özel ile CHP Genel Merkezi'nde biraraya gelmişti. Özgür Özel, Erdoğan'ı CHP Genel Merkezi önünde karşılamıştı.