Erdoğan ile görüşme sonrası BBP'den açıklama!

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere AK Parti Genel Merkezi'ne gelmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.

Saat 14.00 sıralarında başlayan görüşme AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşti.

Görüşmede seçim sürecinin yanı sıra Cumhur İttifakının yol haritası ele alındı. Deprem bölgesindeki son durum da değerlendirildi.

Toplantı sonrasında Mustafa Destici, "Cumhur İttifakı bir ve bütün olarak yoluna devam ediyor. BBP olarak adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır." diye konuştu.

İttifak konusunda görüşmeleri AK Parti sürdürüyor.