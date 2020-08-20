Belediye Başkanları İstişare Toplantısı

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

AK Parti ilk günkü samimiyet ile 19 yılın heyecanı ve tecrübesi ile yürüyüşünü devam ettiriyor. Bu hareket pekleşe pekleşe yoluna devam ediyor. 2002'den AK Parti'ye hizmeti geçmiş, oy vermiş herkese teşekkür ediyorum. Ahirete intikal etmiş olanlara rahmet diliyorum.

Bize bu aziz millete hizmet etme bahtiyarlığını veren Allah'a hamd-u senalar ediyoruz.

"ÜLKEMİZİ AYAĞA KALDIRDIK"

10.5 milyonu aşan üye ile ülkemizin en büyük siyasi partisiyiz. Tüm seçimlerde açık ara milletimizin övgüsüne mazhar olmuş bir partiyiz. 19 yıl gibi kısa bir sürede başarıdan başarıya ülkemizi taşımız bir hareketiz.

19 yılı hizmetler ve eserler ile, tarihi nitelikteki katkılarla, yani alnımızın akıyla geride bıraktık. Siyasette, diplomasi, enerji ve savunmada uzun süre fetret devri yaşayan ülkemizi ayağa kaldırdık.

"MAKAM SEVDASI DEĞİL, HİZMET AŞKI"

Başardığımız her şeyi önce Allah'ın iznine, sonra bu kutlu davada yaptığımız fedakarlığa borçluyuz. Milletimiz 19 yıldır büyük bedeller ödedi. İhanetlerden, terör saldırılarına kadar pek çok badire ile karşılaştık. Ama şantajlara pirim vermedik, vazgeçmedik. Hep daha çok çalıştık daha çok gayret gösterdik. Biz makam sevdası ile değil, hizmet aşkı ile yola çıktık. Bizim yolumuz, Şeyh Edabalilerin, Yavuzların yoludur.

Bizim yolumuz, Hz. Mevlana'nın muhabbet yoludur. Bizim yolumuz, fedakarlık abidesi şehitlerimizin yoludur. Bizim yolumuz 15 Temmuz gecesi göğüslerini kurşunlara siper eden kahramanların yoludur. Demokrasi, şefkat, adalet yoludur bizim yolumuz...

Uzun, ince ve meşakkatli yolda pekçok kez sınandık. Tehdit edildik, ihanete uğradık, içeriden ve dışarıdan sayısız saldırıya maruz kaldık. Ama milletin emanetini sırtlanlara yedirmedik.

"NEFESİ KESİLENLER YOLDA KALANLAR OLDU"

Bu 19 yılda nefesi kesilenler, yolda kalanlar da oldu. Bizimle yollarını ayıranlara, yolda kalanlara aldırış etmeden yolumuza devam ettik. Niçin siyaset yaptığımızı bir an için hafızamızdan çıkarmadık. Bugüne kadar maskeli, gizli ajandalı bir siyaset yolu izlemedik. Bundan sonra da bu yanlış yollara tenezzül etmeyeceğiz. Biz vefayı ve yol arkadaşlığını başkaları ne yaparsa yapsın gözeteceğiz. Adaletten zerre sapmayacağız. Bize oy versin vermesin tüm sakinlerimize hizmet götüreceğiz. Şov yapmak yerine hizmet peşinde koşacağız. Hizmetin yanına tebessümü, nezaketi, hoşgörüyü de eklemeyi unutmayacağız.

Bugüne kadar eserlerimiz ile konuştuk. Milletimiz sormadan biz nefsimizde terazimizi kurduk, kendimizi hesaba çektik. Uçuk vaatler ile değil, uygulanabilir projelerle çıktık.

"İSTANBUL YİNE REZİLLİK"

Haliç'i bugün ne hale getirdiğini görüyorsunuz değil mi? O iyi hale getiren bizdik, şimdi ne hale geldi görüyorsunuz dimi? İstanbul'u çöp dağları ile aldık, şimdi yine İstanbul yine rezillik. Daha 1.5 yıl öncesine kadar hiçbir sıkıntının yaşanmadığı şehirlerimiz akmayan sular, bir türlü durağa gelmeyen otobüsler ile gündem oluyor. Hizmetlerin kalitesi ve sayısında ciddi düşüşler var.

"İDEOLOJİK BELEDİYECİLİK HORTLADI"

Çöp, çukur, çamur biz böyle aldık. Tertemiz hale getirdik. Bazı illerimizin yeniden bunlar sorunları oldu. İdeolojik belediyecilik yeniden hortladı. CHP'ye geçen bazı belediyelerde CHP'li yöneticilerin öc alma, intikam alma peşine düştüğünü görüyoruz. Binlerce işimizi işinde , aşından ettiler. Seçimden önce Bay Kemal söz vermemiş miydi? Bay Kemal o insanları işinden, aşından etti?

Seçim öncesi söylediklerimizi, sandık kapandıktan sonra unutanlardan olmadık. Biz manifestomuzda nasıl bir belediye başkanı olacğaımızı kamuoyu ile paylaşmıştık. Her birinizin son 1.5 yıldır yürüttüğü çalışmalarda manifestomuza uygun yürüttüğünüze gönülden inanıyorum.

Yerelde başarılı olamayan devlet yönetiminde başarılı olamaz. Biz yerelde başarılı olarak devlet yönetimine mazhar olmuş bir yönetimiz. 25 Ağustos geliyor. İnşallah Ahlat'a gideceğiz. Koronavirüs nedeniyle dar kapsamlı bir yolculuk gerçekleştireceğiz. Ahlat'ta güzel bir Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve öğrenciler için iki yurt gerçekleştirmiş durumdayız. Derdimiz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile tarihi ayağa kaldırmak. Sultan Alparslan burada geceyi geçirip Malazgirt'e yola çıkmıştı. Geceyi burada geçirip, 26'sında Ahlat'a hareket edelim diyoruz. Arkadaşlarımız bu konu ile ilgili çalışmaları yürütüyorlar.

Çok anlamlı bir Malazgirt analım istiyoruz. Ahlat'ta kabristan ziyaretleri ve ardından toplantı, ardından da yola revan olalım. Ülkemizin birçok yerinde hizmeti alnımızın akı ile verdiğimiz için 1.5 yaşında bir partiyken milletimiz bize ülkemizin yönetimini verdi.

PARTİLİLERE YEREL UYARISI

Yerelde yaşanacak en küçük sıkıntının bedelini ülke çapında öderiz. Bunun için çalışmaları yürütürken ufkunuzu şehrinizin sınırları ile daraltmamalısınız. AK Partili birer belediye başkanı olarak 83 milyonun sorumluluğunu sırtınızda hissetmelisiniz. Size, biz de her türlü katkıyı sunacağız.

Yerel yönetimler reformunu önümüzdeki günlerde gündeme getirmeyi planlıyoruz. Böylece mahalli idarelerimizin pekçok kronik sorununu çözmeyi hedefliyoruz.

YENİ HEDEFİ AÇIKLADI

İstişaremizin temelini gençler oluşturuyor. Gençlerimizi 19 yıldır el üstünde tuttuk. Aydınlık yarınlarımızın teminatı olarak görüyoruz. Gençleri siyasette söz sahibi yapan AK Parti'dir. Bizde yaş sınırı 30'dur. 30'u geçen bir üst sınıfa terfi eder. 5 milyon kadın üyemiz var. 1 milyon gencimiz var. Üst üste koyunca 6 milyon. 5 milyon da diğer üyelerimiz var. Diğer partilerin böyle bir durumu yok. Şimdi bir hedefimiz var. Seçime kadar her sene yeni 1 milyon üye kaydı yapacağız. Seçimlere daha güçlü gireceğiz.