Erdoğan: Hepatit A aşısı artık ülkemizde üretilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KeyVac Aşı Üretim Merkezi açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Daha çok yurt dışından tedarik edilen Hepatit A aşısı artık ülkemizde üretilecek. Böylece Türkiye bu aşıyı en üst standartta üreten 4. ülke olacak.

Hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmadık. Tüm insanlarımıza birinci sınıf sağlık hizmeti sağladık. Kendi yerli aşımızla birlikte salgına karşı etkisi tescillenen tüm aşıları vatandaşlarımıza ücretsiz olarak sunduk. Ekonomide de farklı destek paketleriyle iş dünyamız ve çalışanlarımızın yanında olduk."