Erdoğan: Hayat pahalılığı sorununu çözmek için yoğun gayret gösteriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da Türkiye Müteahhitler Birliği Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni’nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Sizlerden artık daha büyük ve nitelikli projeler bekliyorum. Müteahhitlik sektörünü büyütmemiz mümkündür. Müteahhitlik bereketli bir sektördür. Ülkemizin büyümesine yaptığınız katkılar için teşekkür ediyorum."

"Biz 2023 vizyonu dediğimizde "Bunlar 15 yıl sonrasının hayalini kuruyor ama bakalım o kadar siyasi ömürleri olacak mı?" diyenlerin siyasi hayatı bitti. Gençlerimizin gözlerinde 2053 hedeflerimizi gerçekleştirecek azmi görüyorum."

"Biz bu döneme Türkiye Yüzyılı diyoruz. Sizleri bu yüzyılın inşasında önemli görevler bekliyor. Tarihi, siyasi, kültürel etki alanının genişliğiyle dünyada az rastlanır bir ülkenin evlatlarıyız."

"Etki alanı gittikçe daha da genişleyen ülke olarak imar sorumluluğumuz da artıyor."

Hayat pahalılığıyla mücadele mesajı

"Siyasi mücadelelerle kendi gücümüzle elde ettiğimiz kazanımlar gibi ekonomide de kendi geliştirdiğimiz tedbirlerle yolumuza devam ediyoruz. Bugün ekonomide yaşadığımız sıkıntıların gerisinde böyle bir plan var."

"Yarının teminatının milletimizin kendisi olduğunu ispatladık. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat yoluyla ülkemizi büyütme konusunda programları hayata geçiriyoruz. Uluslararası finans kuruluşları on milyarlarca dolayı ülkemize akıtmaya başladı."

"Çok yakında kamu borçlanmasından kredilere kadar bunun müspet etkilerini göreceğiz. Hayat pahalılığıyla ilgili de çok yakında netice alacağımızı biliyorum."

"Önümüzde bizi bekleyen çok büyük fırsatlar mevcuttur. Neredeyse yarım asra yaklaşan siyasi tecrübelerime dayanarak söylüyorum, iş insanlarımızın her birinde cesaretin var olduğuna inanıyorum."