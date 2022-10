Erdoğan: Gençliğimizi sapkın akımlara terk edemeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Gençlik Buluşması'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"TÜGVA ülkemizin en büyük gençlik hareketirir. gençlerimizin hayatlarının her alanında verilen hizmetlerini takdir ediyorum.

Türkiye'nin en kıymetli hazinesi olan gençlerin bir kısmını küresel güç baronların emperyalist hazzına kurban verdiğimiz acısı hala içimizdedir. TÜGVA tüm insanlığın hayrına çalışmalar yürütecek bilince sahip olmak için verdiğimiz mücadelenin en önemli kurumsal markalarından biri haline gelmiştir.

Bu çatı altında yürütülen mücadeleden rahatsız olanlar yalan ve iftira çıtasını yüksültiyor. Ne diyorlar 'gençlik olarak çok güçlüymüşler' ne alaka! İşte gençlik burada.

Türkiye bir asır önce istiklali ve istikbali uğruna gençlerinizin önemli kısmını cephelerde feda etmişti. Cumhuriyet tarihi boyuncu vesayet, darbe, yokluğa kadar nice badireler geçiren ülkemizde bunların faturasını en çok ödeyen gençlerimiz olmuştu. Bu ülkede daha ömrünün baharındaki nice genç araç olarak kullanıldı, tıpkı bir bozuk para olarak harcandı. Fitne yuvalarında kandırdıkları gençlerimizi Kandil'deki terör baronlarının sinsi emellerine kurban ettiler.

Biz her yerde her vakit attığımız adımları gençlerimizle planladık, hayata geçirdik. Sıradan bir gençlik değil attığı adımı bilen, istikametini bilen, yol onun varlık onun gerisi hep angarya, yüzüstü çok süründün ayağa kalk Sakarya diyen bir gençlik. İktidarlarımız boyunca yaptığımız her faaliyetinin odağında gençlerimiz var. Bugün de gençlerimizle birlikte yol yürümeye devam ediyoruz. Gittiğimiz her ilde gençlerimizle bir araya gelmeye önem veriyoruz. Sizlerin enerjisi gücümüze güç katıyor.

Gençler ben size inanıyorum, güveniyorum. Sizin ufkunuz vizyonumuzu genişletiyor. Sizlerin sadakat ve samimiyeti saflarımızı sıklaştırıyor. İyi ki sizler gibi yol arkadaşlarına sahibiz. İyi ki sizler gibi milletimizin aydınlık geleceğini temsil eden fidanlara sahibiz. Varsa eğer birileri oldukları gibi görecekleri de vardır. Siyasi, ekonomik, askeri, diplomatik olarak kendi iradesini ortaya koyan, hedeflerine yürüyen Türkiye fotoğrafı şekillendikçe yeni durumlarla karşılaşıyoruz. Bu tarihi süreçte yaşadığımız her hadise karşımızdakilerin gerçek yüzünü ortaya koymaya başladı.

Demokrasi diyenlerin maskeleri inince altından barbar suratları çıktı. Özgürlük diyenlerin maskeleri inince ardından faşist suratları belirdi. Hoşgörü, çoğulculuk, öteki diyenlerin maskeleri inince altından bencil suratları göründü. Biz demokrasi, özgürlükler, hak ve hukuklara, hoşgörüye sahip çıkmayı elbette sürdüreceğiz. Bunu biz başarırız. Onların bu kavramların altına gizledikleri çirkin suratları bize emsal teşkil edemez. Bu toprakların, bu kültürün evlatlarıysak barbar, faşist, zalim olamayız. Bencil olamayız. Biz yaradılanı yaradandan ötürü seven medeniyetin mirasçıları olarak kendi milletimizi yükseltmek için çalışırken, kalbini ve gözünü bize yöneltmiş hiçbir insanı dışlayamayız. Kendi gönül coğrafyamızdaki hiçbir kimseye sırtımızı dönemeyiz.

Bir yandan ülkemizin ve milletimizin yükselişin maddi temellerini inşa ederken yeni nesillerin kalplerini, ruhlarını doyuracak iman çatısını da kurmalıyız. Ecdadımız barışın, adaletin, huzurun refahın bayrağını dalgalandırmıştır. Yasin Börü'nün katilleri kim biliyoruz. Yandaşlarını da biliyoruz. Bunlara geçit vermeyeceğiz.

Gençlerin bize gelmesini beklemeyecek, biz onlara gideceğiz. Bu salonları dolduran TÜGVA mensupları da ülkemizdeki tüm gençlerimize ulaşma kanallarından birisidir. Rabbim yolunuzu, bahtınızı açık etsin, gayretinizi arttırsın. Bizim gençliğimiz Ayasofya'nın açılması, üzerimizdeki baskıların kaldırılması özlemiyle geçti. Sultanahmet'in dili olsa da konuşsa. Oradaki Dikilitaş'ın önünden hep Ayasofya'nın açılacağı günü konuştuk. Rabbim bu açılışı bize nasip etti. Bunun daha ilerisi olur mu, elbette olur.

Birileri hala ülkemizde yasakçılığın istismarını ve ticaretini yapmayı sürdürüyor. Hamdolsun Türkiye bu zihniyetin hezeyanlarını aşmış olarak çok daha büyük hedeflerin peşindedir. Kendi yaklaşımlarımızı, tekliflerimizi, icraatlarımızı milletimizin takdirine sunuyoruz. Türkiye yüzyılının inşası konusunda en çok siz gençlerimize güveniyoruz. Sizlerin de kendinize güvendiğinizi biliyoruz. Eğitim, sağlık, güvenlik, adalet, ulaştırma, enerji, sanayi, sporda kendinizi gerçekleştirebileceğiniz altyapıyı kurduk. Kökenden inanca, kılık kıyafetten her konuda yasakları kaldırdık. Dünyayı tanıyan, ülkesini tanıyan, kendine güvenen bu gençlerimize, onlara emanet edeceğimiz 2053 vizyonunu şekillendirmek için çok daha fazla gayret gerekiyor.

Elbette her yenilik, devrim, reform türlü engellerle karşılaşacaktır. Karşımızda şu anda muhafazakâr devrimciler var. Ben muhafazakâr devrimcilerle 2023'ü evelallah başarıyla bitireceğimize inanıyorum. Gençlerimizde azmi, iradeyi, enerjiyi görüyorum. Henry Ford taşlanmıştı, Galileo zindana atılmıştı, Ferrari pes etmemiş dünyanın en iyi yarış arabasını yapmıştı. Büyüme hormonu yetersizliği sebebiyle spor yapamayacağı söylenen Messi dünyanın en iyi futbolcusu olmuştur. Bir ara duyma yetisini kaybeden Beethoven besteleriyle müzik tarihinin zirvesine yerleşmişti. Uçma deneyimleriyle alay edilen Hezarfen Galata'dan Üsküdar'a geçmişti. Fatih gemilerini karadan yürüterek İstanbul'u fethetmişti.

Sizlerden de ricam şu; hayallerinizden vazgeçmemenizi, kendinize inanmanızı, çalışmanızı ve azmetmenizi istiyorum. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin, bu inançla yola devam edin. Yine unutmayın mermeri delenin suyun gücü değil, sürekliliği olduğunu asla unutmayın. Büyüklerimiz azimle iman, tekeden süt çıkartır derlerdi. Tabiatın kurallarını değiştirmeyi değil çok çalışarak hedefe ulaşmayı kast ediyorlar. Gençlerimizin bu potansiyellerini sapkın akımlarla heba etmek isteyenlerin hangi amaçta olduklarını çok iyi biliyoruz. Aile kurumunun korunması, güçlendirilmesi başta olmak üzere bu doğrultuda her türlü tedbiri alacak, teşviki yapacağız.

Ülkemizin her köşesinde yaydığımız üniversite, yurt, spor tesisleri, kültür merkezleri, kütüphanelerle gençlerimizi hayallerine yaklaştırmak için her türlü çabayı gösteriyoruz. Gümbür gümbür gelen TEKNOFEST gençliğinin heyecanı bizi de sarıyor. Önümüzdeki yıl İstanbul, Ankara, İzmir'de TEKNOFEST zirvelerini yapacağız. Böyle evlatlara sahip olduğumuz için en az ana babaları kadar gurur duyuyoruz.

TÜGVA gençliği işte bu gençliktir. İnşallah şimdiden 2023'e mesajımızı verelim; tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Sizleri saygıyla selamlıyorum."