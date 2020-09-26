Erdoğan: Gençlerimiz 2053 ve 2071 vizyonlarıyla ulu çınarlara dönüştüreceklerdir

Başkan Erdoğan, "Biz Türkiye’yi 2023 hedefleriyle buluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Gençlerimiz de inşallah 2053 ve 2071 vizyonlarıyla bu tohumları ulu çınarlara dönüştüreceklerdir." ifadelerini kullandı.

Biz Türkiye’yi 2023 hedefleriyle buluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Gençlerimiz de inşallah 2053 ve 2071 vizyonlarıyla bu tohumları ulu çınarlara dönüştüreceklerdir. pic.twitter.com/HBh4kJdh3a — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 26, 2020