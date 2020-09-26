Erdoğan: Gençlerimiz 2053 ve 2071 vizyonlarıyla ulu çınarlara dönüştüreceklerdir
Gaziantep düzenlenen TEKNOFEST 2020'ye katılan Başkan Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulundu.
Başkan Erdoğan, "Biz Türkiye’yi 2023 hedefleriyle buluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Gençlerimiz de inşallah 2053 ve 2071 vizyonlarıyla bu tohumları ulu çınarlara dönüştüreceklerdir." ifadelerini kullandı.
Biz Türkiye’yi 2023 hedefleriyle buluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Gençlerimiz de inşallah 2053 ve 2071 vizyonlarıyla bu tohumları ulu çınarlara dönüştüreceklerdir. pic.twitter.com/HBh4kJdh3a— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 26, 2020
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