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Erdoğan: Gençlerimiz 2053 ve 2071 vizyonlarıyla ulu çınarlara dönüştüreceklerdir

Gaziantep düzenlenen TEKNOFEST 2020'ye katılan Başkan Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Başkan Erdoğan, "Biz Türkiye’yi 2023 hedefleriyle buluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Gençlerimiz de inşallah 2053 ve 2071 vizyonlarıyla bu tohumları ulu çınarlara dönüştüreceklerdir." ifadelerini kullandı.

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