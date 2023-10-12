Erdoğan: Gazze'de elektrik yok, su yok, ekmek yok. Batı nerede?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen Türkiye Gençlik Vakfı 2023 Teşkilat Buluşması'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"TÜGVA, ülkemizin gurur abidesi olan kuruluşlarından biridir"

"Kuruluşundan bugüne kadar TÜGVA faaliyetlerinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Vakfımız 81 ildeki temsilcilikleriyle 340 bini aşkın üye sayısıyla, yurtları ve gençlik merkezleriyle ülkemizin gurur abidesi kuruluşlarından biridir. TÜGVA'nın kamplarıyla, kültür sanat ve spor faaliyetleriyle hizmetlerini takdirle karşılıyorum. Bir dönem sadece ülkemizin sınırlarında faaliyet yürüten kuruluşlarımız artık hudutlarımızın ötesinde faaliyet gösteriyor. Yurtdışı ziyaretlerimizde TÜGVA'lı gençlerimizle buluşma fırsatı buluyoruz."

"Biz sizlere destek olmaya devam edeceğiz"

"Türkiye Yüzyılı inşası için verdiğimiz mücadelede daha da güçleniyor. Sizlerin ufku karşısında bizim de vizyonumuz genişliyor. Sizi bizim iftihar kaynağımız birilerinin korkusu haline getiren bu özelliklerinizdir. Dağdaki teröristlere, 'Yere izmarit atmıyorlar' diyerek çiçek çocuk muamelesi yapan paçavraların sizi lekelemeye çalışmasının sebebi budur. Varsın onlar sizin çalışmalarınızdan rahatsızlık duysun. Biz sizlere destek olmaya devam edeceğiz. En büyük zenginliğimiz sizlersiniz. İnşallah, Türkiye Yüzyılı'nı sizler inşa edeceksiniz."

"Önümüzdeki 5 seneyi Cumhurbaşkanlığı'ndaki ustalık dönemi olarak görüyoruz."

"Önümüzdeki 5 seneyi aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı'ndaki ustalık dönemi olarak görüyoruz. Son 21 yılda bunun alt yapısını zaten kurmuştuk. Ulaşımdan, savunmaya, üretimden, sağlığa, ülkemizin eksiklliklerini büyük ölçüde tamamlamıştık. Şimdi bunu Türkiye Yüzyılı şiarıyla yeni bir vizyona taşıyoruz. Kabinemizi buna göre tayin ettik. Milletvekillerimizi ve parti yönetimimizi buna göre belirledik. Hamlelerimizi bu vizyona ulaşma hedefiyle planladık. Ne yapıyorsak, Türkiye Yüzyılı'nın hayata geçirilmesi için yapıyoruz."

"Ne 6'lı masa, ne 16'lı masa, ne de 1600'lü masa tuttu"

"TÜGVA'lı kardeşlerimizle geçen sene gençlik buluşmasında birlikte olmuştur. 25 bini aşkın gencin bir araya geldiği o muhteşem etkinlikteki kardeşlik ruhunu hala hatırlıyoruz. Unutmayın o buluşmamızdaki kavmimize uygun şekilde seçim sürecini başarıyla tamamladık. En kritik seçimlerden seçimleri tam demokrasi şöleni içinde rekor katılım oranlarıyla istisnai atmosferde gerçekleştirdik. Sayısız ithama maruz kaldık. Daha önce görmediğimiz kirli pazarlıklara şahit olduk. 6'lı masa dediler, gerekirse 16'lı masa dediler. Ne oldu? Ne 6'lı masa, ne 16'lı masa, ne 1600'lü masa tuttu. Parlamentoda bu masadan bir kişi var mı? Nerede bunlar, yok oldular. Ama millet var. Buradan bizlere destek veren tüm gençlerimize teşekkür ediyorum. Siz bize sandıkta sahip çıktınız. İnşallah biz de sizin için çalışmaya, sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz."

İsrail-Filistin çatışması

"Asırlardır adalet ve hakkaniyetten sapmamış bir millet olarak İsrail-Filistin geriliminde de tavrımız bu yöndedir. Amerika gibi bir ülkeye, barışı tesis mi yakışır, yoksa oraya benzinle, körükle gitmek mi yakışır? Gazze'de su, ekmek, gıda yok. Bütün bunlar İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne ters. Nerede Batı? Bu noktada aldıkları tedbir var mı? Yok. Gazze'deki kardeşlerime yönelik katliam derecesine varan saldırıların hiçbir izahı olamaz. Çatışmaların bölgemize yayılmasını istemiyoruz. Bölgede söz, etki sahibi aktörleri körü körüne birilerini desteklemek yerine gerilimi düşürmeye çağırıyoruz. 360 kilometrekarelik alanda yaşayan 2 milyon Gazzelinin elektriğini, suyunu, akaryakıtını, gıdasını kesmek ne insanidir, ne de savaş hukukunda yeri vardır."