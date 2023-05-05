Erdoğan: "Gabar'daki petrolü, halkımıza en uygun şartlarda vereceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van Beşyol Meydanı'nda düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Van'ı terör örgütünden kurtardık. Devletinize güvenin, terör örgütü bir daha sizin kılınıza bile ilişemeyecek. Bundan sonra Gabar terörle anılmayacak, bundan sonra Gabar, o bölgede ayrı bir petrol zenginliğiyle anılacak. Gabar petrolünü milletimize uygun şekilde vereceğiz. Düşünün CHP buraya gelip miting yapabilir miydi? Kimle yaptılar?" diye konuştu.

Van'a yapılan yatırımlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm şehirlerimiz gibi Van'ın da kalkınma eksiklerini yine biz tamamladık. 21 yılda, 96 milyar liralık kamu yatırımını Van'a yaptık. Şimdi bunu katlayarak artıracağız." ifadelerinde bulundu.

"Dişe diş, kana kan" tepkisi

Erdoğan, "CHP burada miting yapabilir miydi? CHP'ye desteklerini "dişe diş kana kan" diye ifade edenin derdi Van olabilir mi? Bu ülkenin başına bir CHP'li getirmek için karşınıza geldiklerinde onlara bunun hesabını sormayacak mısınız?

AK Parti'nin kitabında LGBT yok. Çünkü biz ailenin kutsiyetine inanıyoruz. Ailelerimize leke sürülmesini asla kabul etmiyoruz. Aile düzenlemesiyle leke sürülmesini kabul etmiyoruz. Cumhur İttifakı’nın kitabında LGBT yok." dedi.

Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Erdoğan, "Hiç getirdikleri bir şey yok, hiçbir zaman da getirmeyecekler bunu bilin. Çünkü biz birileri gibi köken ve mezhep ayırımcılığı değil eser ve hizmet siyaseti yapıyoruz. Onun görevi sadece mutfakta video çekmek." açıklamasında bulundu.

Erdoğan, "Bu iş Türk-Kürt meselesi değil, Alevi-Sünni meselesi değil, insanlık meselesi. Ancak biz iktidarda olduğumuz sürece adalet yerini bulacaktır. Ne zamanki biz demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla aradaki farkı kapattık. İşte o zaman bunları telaşa sardı." ifadelerinde bulundu.

Gabar'daki petrol hakkında konuştu

Gabar'da keşfedilen petrolü vatandaşa en uygun şekilde vereceğini dile getiren Erdoğan, "Hastane yaparız, 'milleti hasta ettiniz' derler. Köprü yaparız, 'millet bunları mı yiyecek' derler. Köprü yenir mi? Onları Bay Bay Kemal'e bırakıyoruz, afiyet olsun.

Karadeniz'de gaz, Gabar'da petrol buluruz "Milleti kandırıyorsunuz" derler. Uçak yaparız, helikopter yaparız "Ne gerek vardı" derler, takmadık kulp bırakmazlar.

Teröründen LGBT'sine nice sinsi niyetle evlatlarımıza göz dikenlere fırsat vermeyeceğiz." diyerek sözlerini noktaladı.