Erdoğan Eskişehir'de Toplu Açılış Tören'inde konuşuyor

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Şehrimizin dinamizmi her geçen gün artıyor. Bizim bu ülkeye en büyük hizmetimiz asırlık demokrasi ve kalkınma eksiklerini sadece 20 yılda tamamlamış olmamızdır. Türkiye Yüzyılını inşa etmeye hazırlanıyoruz. Bugün de ekonomimizin kendilerine bağlı kalmasını isteyenler var. Terör örgütlerinin kanlı saldırılarından, darbe teşebbüslerine kadar kullanmadık araç bırakmadılar. Hepsinin üstesinden geldik. Yeni bir seçimin arifesinde Türkiye eski günlerine geri döndürülmeye çalışılıyor.

"7'li masa terörle kol kola"

CHP terörle kol kola, İYİ Parti terörle kol kola, yavrucaklar var onlar da istikameti kaybetmişler. Bu masaya alenen destek veren terör örgütlerini de ilave etmek lazım. Sosyal medya mecralarını, Londra tefecilerini, eroin kaçakçılarını ne istiyor bunlar? Türkiye yüksek teknoloji alanına girmesin istiyorlar. İHA yapmasın, SİHA yapmasın, AKINCI yapmasın, KIZILELMA yapmasın, TCG Anadolu'ya da yapmasın. Yıllar yılı ülkeyi böyle yönetmediler mi? Bunlar bu ülkede bir toplu iğne dahi üretemediler.

"Bebecan ekonomiden anlamaz"

Türkiye kendi belirledikleri politikalara sadakat etsin istiyorlar. Davos'tayız Bebecan o zaman bakan, beraber IMF'in başındaki zatla görüşüyoruz. Dedim ki "Siz adamlarınızı devamlı gönderiyorsunuz ama bu gelenler bize akıl vermeye mi geliyor yoksa taksitlerini almaya mı geliyorlar. Türkiye'yi ben yönetirim". 2013'te bunların alacağını ödedik. CHP ve İP bunlar bize akıl verdiler, IMF'ten borç almanız lazım dediler. Bebecan ekonomiden anlamaz, sadece satışını yapar. Bay bay Kemal buna milletvekilliği vermiş, satışa geldiler.

"14 Mayıs’ta siyasi mevta haline gelecekler"

CHP'liler bizim TCG Anadolu'dan bile rahatsız, terör örgütünün uzantısı HDP de rahatsız, Kandil'de rahatsız. İHA, SİHA bunların tepesine tepesine iniyor. Cumhur İttifakı iş başında olursa teröristlere nefes almak yok. Alacağımız çok yol var. 14 Mayıs bunların siyasi mevta haline gelmesi olacaktır. Ülkemizin yaşadığı devrimleri hazmedemeyenler yüzlerinden okunuyor. Eskiden ülkemizle ilgili niyetlerini gizli saklı ifade ederlerdi, artık açıkça söylüyorlar.

Bay Bay Kemal çıkmış soğan da soğan diyor. Sen soğanı şöyle masanın üstüne koyup vurup da yiyebilirsin, biz öyle büyüdük. Bay Bay Kemal bu yollar olmasaydı bu soğanı nasıl taşıyacaktınız.

Bu yolları yaptık ki bunlar taşınsın. Bunların böyle bir derdi yok. Çok uzun mücadeleler sonunda ülkemizi bugünkü seviyesine getirdik. İnşallah Türkiye Yüzyılı ile zirveye çıkaracağız. 14 Mayıs'ta umudunu FETÖ ve PKK'ya bağlayanlara dersini veriyor muyuz?

Bizim siyasetteki alameti farikamız eser ve hizmettir. Milletimiz bizi 15 seçimde 1.parti olarak çıkardı. Bugün de Eskişehir'de yatırım tutarı 4 milyar olan 99 ayrı yatırımın açılışını yapmak için buradayız.

"3 yeni bor işleme tesisi daha kazandıracağız"

Bugün sizlerle 2 önemli projenin sevincini paylaşacağız. Eskişehir bor cevheriyle 2 milyar Dolar gelir sağladı. Eti Maden, Eskişehir'e 700 milyon liralık yatırım yaptı. Artık cep telefonlarında bir otomobilin ötesinde bir akıllı cihaz olan TOGG'da kullanılan lityum bu tesislerde üretiliyor. Bu madenlerin enerjiden savunmaya kimyadan cam ve seramik üretimine kadar geniş kullanım alanı var. Yıllık üretimi 500 bin tona çıkartacak yeni bir tesis kuracağız. 3 yeni bor işleme tesisi daha kazandıracağız. Önümüzdeki 10 yıl içinde ihtiyacımız olan lokomotifi burada üreteceğiz. İlk hareket testine şahitlik edeceğiz. Eskişehir lokomotif üretimi döner köprü imalatı gibi birçok yeniliğe bizim dönemimizde imza attı.

Eskişehir'e bu yıl için de 3 yeni Bor tesisi daha kazandıracağız. İkinci müjdemiz, ülkemizin ilk yerli, elektrikli lokomotifi E-5000'i burada üreteceğiz. Bu projenin ilk hareket testine biraz sonra canlı bağlantıyla şahitlik edeceğiz. Eskişehir'e tüm bu değerlerle değer kattık. Yeni yatırımlarla yeni değerler kazandırmayı sürdürüyoruz. Eskişehir'i raylı sistemler teknolojilerinin de merkezi haline getiriyoruz. Eskişehir'de üretilen ürünlerin Gemlik'e ulaştırmasını sağlayacak raylı sistem inşasına yakında başlıyoruz.

Son 20 yılda 67,2 milyar liralık kamu yatırımı yaptık Eskişehir'e. Şehrimize üçüncü devlet üniversitesini, Eskişehir Teknik Üniversitesi'ni kurduk. Yüksek öğrenim yurt binaları açtık. 33 bin seyirci kapasiteli stadyum dahil toplam 41 spor tesisi kazandırdık. Bütün ilçelerimize kültür merkezleri açtık. Kütüphaneler yaptık. Sosyal yardımlarda toplam 2 milyar liralık kaynak aktardık. Sağlıkta 1081 yataklı şehir hastanemiz ve 600 yataklı Yunus Emre Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin aralarında olduğu 26 sağlık tesisi inşa ettik.

Eser hizmetinde bulunuyoruz

Ülkemizin yeni bir seçim arifesinde olduğu şu günlerde Cumhur İttifakı'ndan başka milletimizin önüne bir vizyonla çıkan var mı? Türkiye Yüzyılı için doğru adımlar olarak isimlendirdiğimiz, seçim beyannamemizde önümüzdeki 5 yılda atacağımız somut adımları ilan ettik. Ülkemizin 6 Şubat'ta yaşadığı büyük depremler sebebiyle yeni dönemde afetlere dirençli Türkiye inşasını yerleştirdik. Togg'u yaptık, TGC Anadolu'yu aynı şekilde yaptık. Şu anda benim vatandaşlarım gümbür gümbür Sirkeci'de TGC Anadolu'yu ziyaret ediyorlar. Aynı şekilde Togg'u da ziyaret ediyorlar.