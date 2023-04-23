Erdoğan: Enflasyonu kalıcı olarak düşüreceğiz

Türkiye bugün 1999'a göre her bakımdan fersah fersah ileride bir ülke olarak 6 Şubat depremlerinin yaralarını hızlı sarıyor. 650 bin yeni konut inşa ederek deprem şehirlerimizi tamamen ayağa kaldıracağız. Ülkemizin tamamını depreme hazırlamak için kapsamlı kentsel dönüşüm projeleri yürütüyoruz.

"TÜRKİYE ASLA BU TERÖR ÖRGÜTLERİNİN OYUNCAĞI DEĞİLDİR"

Bay Bay Kemal'in vaadi yok. Bol bol yalan. Eroin esrar kaçakçılarının paralarını buraya getirecekmiş. Bay Bay Kemal'in işi ya Kandil'deki teröristlerle, ya parlamentodaki uzantılarıyla... Ne diyorlar? Diyarbakır'da 51 vatandaşımızın ölümüne neden olan Selo'yu çıkaracakmış. Teröristbaşı Öcalan'ı çıkaracakmış. Bu ülke terör devleti değildir. Türkiye asla bu terör örgütlerinin oyuncağı değildir. Bay Bay Kemal bunları söylerken Bayan Meral'in aykırı bir ifadesi var mı? Bu 7'li masa iyice dağıttı. Bu 7'li masayı 14 Mayıs'ta da siz dağıtacaksınız.

Yahu bu ülkede bir toplu iğneyi yapamayan dönemlerden geliyoruz. Şimdi İHA'ları, SİHA'ları, Akıncı'mızı, Kızıl Elma'yı yapıyoruz. Bu tabi bunları rahatsız edecek.

"TCG ANADOLU'YU İZMİR'E UĞURLUYORUZ"

TCG Anadolu'yu İzmir'e uğurluyoruz. Oradan farklı mesajlar vereceğiz. Arifiye'de bugün Altay tankımızı silahlı kuvvetlerimize teslim edeceğiz.

Sonunda onu da yaptık. Kardeşlerim diğer alanlarda da ülkemizi Türkiye Yüzyılı'na hazırlayacak adımlar atıyoruz. TCG Anadolu'yu Karadeniz'e uğurladık. Bu bize yeter mi? İnşallah 14 Mayıs'ta bu görevi bize vermeniz halinde bu geminin iki kat büyüklüğündeki geminin ön görüşmelerini belli ülkelerle yaptık. Böylece mavi denizlerde bizim uçak gemilerimiz çok daha farklı bulunacak. Buraya gelmeden önce bir de 23 Nisan vesilesiyle çocuklarımızdan bir kabine toplanır, kabinemizi topladık, şimdi de Akyazı'dayız.

TCG Anadolu Gemisi'nin hizmete alınma gururunu yaşadık. Bitti mi? Filyos'ta Karadeniz Gazı'nın devreye alınması törenini Sakarya adıyla gerçekleştirdik. 1 ay boyunca konutlardaki tüm doğal gaz tüketimini, 1 yıl boyunca da mutfak ve sıcak su tüketiminin ücretsiz olmasının bir kez daha milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim lütfetti ve Karadeniz gazını milletimizin emrine veriyoruz. Gabar'da da 1 milyar dolarlık doğal gazı bulduk, onu da çıkaracağız. Bunlar teröristlerle el ele kol kola yürüyorlar. Cudi'de bunları gömdük mü? Gabar'da bunları gömdük mü? Bilin ki biz olursak bu teröristleri bu mağaralarda gömmeye devam edeceğiz. Devamlı birbirlerine söz veriyorlar. 'Erdoğan'ın gitmesi lazım' diyorlar. Ama benim bunlara bu meydanı bırakmaz.

Anneler, gençler, aile ve gençlik bankasını kuruyoruz. Bu ne demek? Kaynağını nereden bulacaksınız diyenlere cevap. Bay bay Kemal tefecilerden buluyor. Biz kaynağını Karadeniz gibi ülkemizin doğal zenginliklerinden alacak bu bankayla pek çok çalışmanın finansmanını buradan temin edeceğiz. Norveç, kendi doğalgazının petrolünün belli bir oranını kullanır ve gençliğine onu tahsis eder. Benzerini biz ülkemizde yapacağız. Ev kadınlarımızın emekliliğine destek vereceğiz. Eğitimin her seviyesinde burs imkanlarını genişleteceğiz. Her haneden en az bir kişinin işe girmesini temin ederek gençlerimizin istihdamını kolaylaştıracağız.

ENFLASYON MESAJI

Parayı yönetmek, finansmanı yönetmek böyle olur Bay bay Kemal. Tefecilerden para alarak değil. Davos'ta o zamanki IMF Başkanı'yla görüşme yapıyoruz. 'Sen bizden alacağını taksitlerini alıyor musun?' dedim. 'Alıyorum' dedi. Sene 2013, bak dedim Türkiye'yi sen yönetemezsin, Türkiye'yi ben yönetirim. Sen de taksitlerini alırsın. O zaman da Merkez Bankamızın döviz rezervi 27,5 milyar dolar. Şimdi 122 milyar dolara çıktı. Gençler bunlar çok önemli. Bu ne demektir? IMF, Türkiye'ye bir daha gelmedi, kapıyı kapattık. CHP'nin Sözcüsü, İYİ Parti'nin Merkez Bankası'ndan gelen bir adamı var, bunlar illa Türkiye IMF'ten borç almalı dediler. Biz bunları dinledik mi? Biz IMF'ten 1 kuruş aldık mı? Şu anda enflasyonda bir sıkıntımız var ama faizi 8 buçuğa düşürdük, daha da düşecek. Geçmişte yaptığımıza göre bugün de yaparız, yarın da yapacağız. Binlerce başlıkla Türkiye Yüzyılı'nın inşasını sizlerle başaracağız.

Ekonomideki sıkıntıları da unutmuyoruz. Enflasyonu tek haneli rakamlara düşürecek adımları kararlılıkla atmayı sürdürüyoruz. Şunu çok açık, net söylüyorum. 14 Mayıs'tan sonra özellikle gıdada bu çeşitli gıdalar olabilir. Yanlış yola gidenlere yapacağımız düzenlemelerle gerekli dersi vereceğiz.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ: SEFALETİN TEMSİLCİSİ!

Bay bay Kemal sen bu sefaletin temsilcisisin. Sen hastaneleri bu hale getiren kişisin. Buna 5 tane koyun verin, kaybeder gelir. Ülkenin bu kutlu yürüyüşü, hırsları uğruna engellemeye çalışan fırsatçılara eyvallah etmeyeceğiz. 14 Mayıs'ta çocuklarımızın geleceğine sahip çıkıyor muyuz? Sakarya, 14 Mayıs'ta 21 yıllık kazanımlarımızı daha ileri taşımaya hazır mıyız? Türkiye Yüzyılı'nın inşası için bismillah diyor muyuz? Sakarya, Türkiye Yüzyılı için doğru adımlarla yola devam diyor muyuz? İşte benim gönlümün sultanı Sakarya bu. Benim gençliğimden beri sevdam olan Sakarya bu. Rabbim hepinizden razı olsun.

Her seçim bir yol ayrımıdır. Hatırlarsanız milletimiz 2007 seçimlerinden vesayetle milli irade arasında seçim yaptı. Milletimiz 2015 seçimlerinde PKK'nın vatanımızı bölme saldırılarıyla istikbalimiz arasında bir tercihe yöneldi. Bugün yine bir seçim arifesindeyiz. Bir yanda depreminden, milli teknoloji hamlesine, tüm başlıklarıyla Türkiye Yüzyılı vizyonu var. Diğer yanda 7'li masa, emperyalistlerin boyunduruğundaki Türkiye özlemi duyanlar var. Kendinizin ve evladınızın geleceğinizi bu 7'li kavga masasına emanet eder misiniz? Ülkenizin güvenliğini bu kumar masasına emanet eder misiniz? Buradan milletimin tüm fertlerine sesleniyorum; bakkala ekmek almak için bile güvenemeyeceğiniz birine ülkeyi emanet edebilir misiniz? Ah benim çiftçi kardeşim... Önüne 3 keçi katsanız akşama hepsini kaybedeceğini bildiğiniz birine ülkenin geleceğini emanet edebilir misiniz? Emekli kardeşim, oturduğun apartmana yönetici olarak seçmeyeceğin birine ülkenin geleceğini emanet edebilir misin? 14 Mayıs'ta tercihimizi doğrudan yana yapmalıyız.

Bay bay Kemal bir ara ciddi ciddi ülkenin başına gelebileceğine inanmış. Milletimizi birbirine düşürmek için her gün yeni bir fitne ateşi yakmaya başladı. Bunlar LGBT'ci, İYİ Parti LGBT'ci, HDP LGBT'ci, CHP, o da öyle. AK Parti bu işlerin tam karşısında, MHP tam karşısında, Yeniden Refah, Büyük Birlik, Hüda Par öyle. Bizim için aile kutsaldır, aileye toz konduramayız. Biz aile kurumumuza dokundurmayacağız. Bunlar gelince Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kaldıracaklarmış. Siz ne hayasızsınız?

"BİZİM DİNİMİZİN TEK ADI İSLAM'DIR"

Biz bugüne kadar bizim Sünnilik diye Alevilik diye dinimiz yok, bizim dinimizin tek bir adı var o da İslam'dır. Dini kimliğimizin tek bir adı var, o da Müslümanlıktır. Alevilik, Şiilik ne karıştırıyorsun bunları. Ama dert başka. Vatandaşlarımızın yıllarca ihmal edilen hak ve hukuklarını kullanabilmelerine imkan sağladık. Artık bu tartışmaların yeri de gereği de kalmamıştır.