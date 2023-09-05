Erdoğan: Enflasyonu dize getireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Dünyada hem yeni altyapı kurma, hem de yenileme ihtiyacı bitmedikçe müetahhitlerimizin çalışmaları sürecektir. Deprem bölgesi geçtiğimiz haftalarda da gündemimizin ilk sıralarındaydı. Biz yaraları sarmayı sürdürüyoruz.

Konteyner kent kurulumunu tamamlayıp isteyenleri buralara yerleştirdik. Hatay'da son temel atmayla birlikte 50 bin konut ve köy evi inşa çalışmaları devam ediyor. Başvuru sayısı 86 bini geçti. Yakında açılış törenleriyle yeni eve kavuşma sevincini depremzedelerimizle paylaşacağız."

Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı

"Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarıp sivil anayasayla buluşturma çalışmamıza meclis açılınca ittifaklarımızla başlayacağız."

"Bin kişilik hakim ve savcı yardımcısı alımı yapacağız"

"Yeni adli yılda tüm vatandaşlarımızın adalete erişimini kolaylaştırmaya devam edeceğiz. Yapılacak sınavla 1000 hakim ve savcı yardımcısıyla güçleneceğiz. Yeni adli binalar için ihalelere çıkıyoruz."

"Yarın OVP'nin tanıtımını yapacağız"

"Soçi'de Putin ile kapsamlı görüşme gerçekleştirdik. Tahıl koridoru ve pek çok insani gündemin masada olduğu günlerde görüşmenin dünya tarafından takdir edildiğine inanıyorum.

Yarın Orta Vadeli Programın tanıtımını yapacağız. Hafta sonu G-20 için Hindistan'da olacağız. Türkiye 2023 ikinci çeyreğinde, OECD arasında en yüksek oranda büyüyen ikinci devlet olmayı başardı. Türkiye G-20 ülkeleri arasında yüzde 2,3 oranıyla ikinci sırada yer alıyor. Yıllık ihracat 253,5 milyar doları bulmuştur. Dünya ticaretinden aldığımız pay yüzde 1,04 seviyesine çıkmıştır. Cari fazla konusunda arzu ettiğimiz noktaya gelememiş olmamızı hayıflanma olarak ifade etmek istiyorum."

"Enflasyonu dize getireceğiz"

"Türkiye'nin elde ettiği başarılar oyunları bozmaya devam ediyor. Niyetler farklı olduğu için tüm alanlarda Türkiye hayrına teklifler sunan az sayıda aydın görüyoruz. Muhalefet cenahındaki muhtesir iklim, bilim insanlarımızı da zehirlemektedir.

Enflasyonla mücadelemize zarar verenleri, bu zehirli iklim yoldan çıkarmaktadır. Sosyal medyadan etkilenip bu furyaya katılanların sayısı az değildir. Bu uzun zorlu ve sabır isteyen bir süreçtir. Allah'ın izniyle enflasyonu da dize getireceğimize tüm kalbimizle inanıyoruz."

"Irak ve Suriye bölgesi emperyalist hesapların arenası haline getirilmiştir"

"Gerek bölgedeki aktörler gerek bölge dışındaki aktörler şu tarihi hakikatleri kabul etmek durumundadır. Irak ve Suriye'yi içine alan coğrafyanın demografik gerçeklerini dikkate almayan hiçbir tasarrufun başarı şansı yoktur. 1,5 asırdır bölgede hüküm süren kargaşanın, yaşanan acıların, zulümlerin sebepleri ortadadır.

Bölge işbirlikçi küçük kesim dışında kimseye faydası olmayan emperyalist hesapların arenası haline getirilmiştir. Irak'ta 2 milyon Suriye'de 1 milyon insanın ölümüne yol açan işgallerin kanlı izleri hafızalarımızda hala canlıdır."