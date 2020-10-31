Erdoğan: En kısa zamanda yeni konutlar yapacağız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da partisinin Atatürk Şehir Stadyumu'nda düzenlenen 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Burada konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de yıkıma neden olan depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"İZMİRLİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Erdoğan, kentteki depremzedelere sağlanan desteğin devam edeceğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Dün İzmir'de yaşanan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. 26 vefatımız var, 831 yaralımız var. 15 yoğun bakımda olan hastamız var.

İzmir'e ve depremin hissedildiği tüm şehirlerimize geçmiş olsun diyorum. Deprem anından itibaren bakan, milletvekili, tüm kurumlarımız, Kızılayımız, AFAD'ımız, hep birlikte İzmirli kardeşlerimizin imdadına koştuk.

"YENİ KONUTLAR YAPACAĞIZ"

Vatandaşlarımıza yardımcı olma faaliyetleri eksiksiz yerine getirilmektedir. Depremde evleri yıkılan vatandaşlarımıza inşallah en kısa sürede yenilerini yapıp teslim edeceğiz."

"PROVOKASYONLARA İTİBAR ETMEYECEĞİZ"

Erdoğan, açıklamalarına şu sözler ile devam etti:

Batı ülkelerinin faşizm, ırkçılık, yabancı düşmanlığı gibi hastalıklarının karşılaşılan ilk ciddi krizde hemen nüksettiğini görüyoruz. Ucuz iş gücü olarak gördükleri insanların ülkelerine gelişini teşvik edenler şimdi sığınmacı akınına karşın sınırlarını kapatıyor. Bir dinin peygamberine karşı sergilenen çirkinlikleri özgürlük kılıfı altında savunmaya kalkanlar, en çok da demokrasi kavramına zarar veriyor. Türkiye, bu süreçte en çok hedef konulan ülke konumundadır.

Dini fanatizm ile İslam'a ve Müslümanlara ırkçı saiklerle, Türklere ve diğer yabancılara nefret besleyenler artık bu duygularını gizleme gereği dahi duymuyor. Peygamber efendimize edilen her hakaret, tüm Müslümanları hedef almaktır. Şahsıma edilen her hakaret Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tamamını hedef almaktır. Provokasyonlara asla itibar etmeyeceğiz.