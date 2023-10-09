Erdoğan: Emeklilerimize 5 bin TL ikramiye verme kararı aldık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Ekonomiden güvenliğe, bölgesel gelişmelere kadar pek çok konuyu değerlendirdiğimiz kabine toplantımızı tamamladık. MGK'nın Eylül ayı toplantısında önemli kararlar aldık. Türkiye'nin güvenliği söz konusu olduğunda sınırları içinde ve dışında stratejimizi sürekli geliştirerek hayata geçiriyoruz. İzmir'de de düzenlenen TEKNOFEST'in heyecanını tüm katılımcılarla yaşadık. Bir araya geldiğimiz evlatlarımızın dinamizmi bize de güç veriyor."

"Ülkemizde düzenlenecek en büyük etkinlik olacak Uluslararası Uzay Kongresi'nin 72'sine Antalya'da ev sahipliği yapacağız. TBMM'nin açılış töreninde milletvekillerimizle birlikte gazi meclisimizde hazır bulunduk. Bu vesileyle, cumhuriyetimizin kuruluşundaki ideallerden Türkiye Yüzyılı hedefine kadar pek çok başlıktaki görüşlerimizi milletimizle ve meclisimizle paylaştık. Her ne kadar bazılarının milli mücadeleyi yürüten 15 Temmuz'da hain darbe girişimine direnen meclisimize gazi demeye dile varmıyor olsa da TBMM bu şanlı unvanı ilelebet taşıyacaktır. Yüksek yargı mensuplarımızla bir araya geldik .Türkiye Yüzyılını adaletin yüz yılı yapmaya adım adım yaklaşıyoruz."

"Partimizin 4. olağanüstü kongresi vesileyle ağırladığımız misafirlerimizle de ülkelerimiz arasındaki ilişkileri değerlendirme fırsatı bulduk. Dün İstanbul'da Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'nin açılışını gerçekleştirdik. İnşa ettiğimiz kilise, ülkemizdeki din özgürlüğünün sembolüdür. Nefret suçlarının arttığı bir dönemde, Türkiye'nin sergilediği kuşatıcı tavır çok önemlidir."

"İstanbul'da tüm semavi dinlerin temsilcilerinin katılımıyla başarılan hoşgörü ve dayanışma iklimin Kudüs başta olmak üzere dünyanın her yerine örnek olmasını temenni ediyoruz. Bugün de kabine toplantımızdan önce üniversitelerin açılış törenini gerçekleştirdik. Yeni akademik yılımızın herkese hayırlı olmasını diliyorum. Ankara'da yaptığımız birçok toplantıda ülkemizi büyütme çabamızı kesintisiz sürdürdük."

Emeklilere ikramiye müjdesi

"Yaptığımız kapsamlı değerlendirmelerin ardından emeklilerimizi rahatlatacak karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödeme yapmayı kararlaştırdık. Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi kapsam dışı bırakıyoruz."

"Bütçemize toplam maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler, Kasım aynın ilk yarısı itibariyle emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacaktır. Yılbaşında emeklilerimizin durumunu yeniden gözden geçireceğiz."

Rekabeti bozucu faaliyet yürüten firmalara ceza

"Otomotiv sektöründe aldığımız tedbirler sayesinde spekülatif fiyat artışları ortadan kalmaya başladı. Bu kapsamda stokçuluk yapan ve haksız fiyat uygulamasına giden firmalar ile şahıslara toplam 222 milyon lira idare para cezası kesildi."

"Aynı şekilde rekabeti bozucu faaliyet yürüttüğü tespit edilen 139 firma 2 milyar 105 milyon cezaya maruz kaldı."

"218 bin konutla ilgili çalışmalar hızla ilerliyor"

"Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, zenginleştikçe ortaya çıkan kaynağı milletimizle paylaşmayı sürdüreceğiz. Şehir merkezlerimizdeki örnek olarak söylüyorum deprem yıkıntılarını büyük ölçüde temizledik. Dünyada böyle bir felaketle böylesine etkili mücadele eden başka bir ülke örneği yoktur. Geçici barınma alanlarında 600 bin vatandaşımıza hizmet veriyor, kira yardımı ve diğer desteklerle 1,3 milyon insanımızın yanında yer alıyoruz. Rezerv alanlarda yapacağımız 200 bin konut ve yerinde dönüşümle inşa edilecek 218 bin konutla ilgili çalışmalar hızla ilerliyor. Kimi aksaklıklar yaşanabilmektir. Ama devlet ve millet dayanışmasıyla her sorunu çözeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın."

"Türkiye 40 yıllık terörle mücadelesini alnın akıyla başarıya ulaştırmış bir ülkedir. Medeniyetimizden tarihimizden tevarüs ettiğimiz mirasın ışığında aynı ilkeli duruşla mücadelemizi sürdürüyoruz. Kuzey Irak ve Suriye'nin kuzeyinde geçtiğimiz hafta yaptığımız son harekatları da aynı hassasiyetle icra ettik. Operasyonumuzun ilk safhası başarıyla sonuçlandı. Teröristlere ait toplam 194 hedef imha edilirken 162 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristler dışında kimseye zarar vermeden bu operasyonları yürttük. Sınırlarımızda bir terör koridoru kurulmasına müsaade etmeyeceğiz. Müttefiklerimiz bize bunun sözünü verdiler ama sözlerini tutmadılar. Terör örgütlerinin adını değiştirmekle bir şey değişmiyor. Bir gece ansızın sözünün gereğini sürdüreceğiz. Kuzey Irak sınırlarımızda oluşturmaya başladığımı güvenlik koridorunu yaygınlaştırıyoruz. Irak merkezi hükümeti ve Kuzey Irak Bölgesel Yöentimi ile işnirilği içerisinde yürüttüğümüz bu çalışmaları tamamlayarak çemberi kapattığımızda teörrle mücadelede yeni birsafhaya geçeceğiz. Irak'la gelitşiridğimiz siyasi ve ekonomik ilişkilerin geleceği bakımından sürecin başarıyla sonuçlanması hayırlı görüyoruz."

"Bölgemizideki bir başka kriz alanı olan Karabağ'da Azerbaycanlı kardeşlerimizin kararlı durşuyla elde edilen zaferi bir kez daha tebrik ediyoruz. Ermenistan'dan beklentimiz barış ve refah odaklı politika izlemesidir. Bu şekilde hareket eder Zenezur koridrounun açılması başta olmak üzere verdiği sözleri tutarsa Ermenistan ile ilişkilerimizi geliştirmeye açık olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum."

Erdoğan'dan barış çağrısı

"Müslümanlar olarak ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın ve onun içinde yer aldığı Kudüs'ü Şerif'in gönül dünyamızda ayrı yeri vardır. Kudüs merkezli coğrafyadaki her köken ve inançtan insanlar ecdadımızın idaresinde asırlarca barış ve huzur içinde yaşamıştı. Ecdad bölgenin dini zenginliğine El Halil kapısının üzerine La ilahe illallah İbrahim Halilullah ibaresini yazacak kadar özenle ve itinayla yaklaşmıştı. Bu bölge 1. Dünya Savaşı'nın ardından orayı terk etmek zorunda kalmamızla birlikte kanın, çatışmanın, işgalin, gözyaşının eksik olmadığı bir yere dönüştü. BM'nin ve diğer uluslararası kuruluşların Filistin'le ilgili aldığı kararların neredeyse hiçbiri uygulanmadı. Bizim bu konudaki tavrımız en başından itibaren nettir. 1949 yılından beri İsrail devletini tanıyoruz. Kimi zaman kesintiye uğrasa da diplomatik ilişkilerimizi sürdürüyoruz."

"1967 sınırlarında Başkenti Kudüs olan bağımsız, egemen bir Filistin devleti kurulmadan bölgeye huzur gelmeyeceğine inanıyoruz. Filistin halkını sürekli taciz ederek evlerine ve arazilerine el koyarak, kalkınmasına engel olarak bölgedeki sorunun çözülemeyeceği açıktır. Böyle bir yaklaşım çatışmaların artmasına, her iki tarafın da sürekli kanının dökülmesine, barış arayışlarının hüsranla sonuçlanmasına yol açar. İsrail'in Filistin halkının temel haklarının hiçe sayan yaklaşımı kendi halkının güvenliğini tehdit etmektedir. İsrail ve Filistin topraklarında tek bir masumun burnunun kanamasına razı olmadığını söylüyoruz. Hiçbir ayrım yapmadan inanç, kökenine bakmadan insanı bu şekilde savunuyoruz."

"İsrail güvenlik güçlerinin ve illegal yerleşimcilerin Filistinlilere uyguladığı baskı ve zulme nasıl karşıysak İsrailli sivillere yönelik rastgele eylemlere karşıyız. Gazze'nin hava saldırılarıyla yerle yeksan edilmesi, camilerin bombalanması, kadın, yaşlı, çocuk, sivil ölümleri asla kabul edilemez bir durumdur. İsrail şehirlerinde benzer manzaralar ortaya çıkmışsa bunları kesinlikle tasvip etmiyoruz. Her şeyin olduğu gibi savaşın bir ahlakı ve adabı vardır. Adil barışın kaybedeni olmaz. Şiddet sarmalı ilave acıdan başka bir şey getirmez. İsrail yönetiminden Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarına yönelik bombardımanı, Filistinlilerden de İsrailli yerlere saldırılarını sonlandırmasını istiyoruz. Gün devlet aklıyla, soğukkanlılıkla, insanlık vicdanı ile hareket etme günüdür."

"Türkiye olarak tarafların talep etmesi dahil esir takası dahil her türlü arabuluculuğa hazır olduğumuzu belirtmek isterim. Bugün Filistin Devlet Başkanı ve İsrail Cumhurbaşkanı ile son derece verimli telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Sivil ölümlerinden duyduğumuz derin üzüntüden bahsettim. Çatışmaların sonlandırılması için elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu belirttim."