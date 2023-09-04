Erdoğan devreye girdi, 3'lü formül oluştu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin ikili görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, tahıl koridoru anlaşmasına dönülmesi için Rusya'ya uygulanan ambargonun kaldırılmasını şart koşarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girmesiyle tahıl koridorunda yeni bir formül bulundu.

Rusya, Türkiye ve Katar'ın başrolünde olduğu formülle özellikle mazlum milletlere 1 milyon ton tahıl gidecek.

İşte iki liderin açıklamalarından öne çıkanlar

Rusya Devlet Başkanı Putin'in açıklamaları

Türkiye'de ilk nükleer santralini başlattık, 20 binden çok uzmanımız Türkiye'de çalışıyor, 2024 senesinde çalışmaya başlayacağını umuyoruz. Türk Akım ve Mavi Akım konusunda 20 milyar metreküp doğal gaz aktardığını görüyoruz, Rusya her zaman için doğalgaz konusunda en büyük partneri olacağının altını çizmek istiyoruz. Türkiye üzerinden üçüncü bir ülkeye gaz sevk etmeye hazırız. Bu merkezin kurulması için görüştük. Gazprom ile Botaş, doğalgaz dağıtım alanının kurulması için yol haritasını paylaştı. Tarım konusunda da Türk operasyonunu çok başarılı görüyoruz, ikili ticaret hacmimiz arttı.

Batı ülkeleri gerekeni yapmadığı için, tahıl anlaşmasından çıkmak zorunda kaldık. Batı bizim tarım ürünlerimizin ihracatını yapmamızı engelledi. Yüzde 70'ten fazla tahıl zengin ülkelere, özellikle AB ülkelerine gitti. İhtiyaç sahibi ülkeler çok daha az alabildi. Söz konusu anlaşmasının sona ermesi küresel piyasayı çok fazla etkilemedi. Çünkü Ukrayna'nın dünya ticaretinde payı az.

Biz tahıl anlaşmasını canlandırmaya hazırız. Bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da anlattım. Yeni tahıl anlaşması için Rusya'ya uygulanan yaptırımların kaldırılmasını bekliyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

İkili ticaret hacminde 100 milyar dolar olarak belirlediğimiz hedefe emin adımlarla ilerliyoruz. Bu yılın ilk 7 ayında 3.5 milyon Rus turist ülkemize geldi. Üzerinde durduğumuz konulardan biri Karadeniz girişiminin yeniden canlandırılması oldu. Gündeme getirilen alternatif öneriler Karadeniz iş birliği gibi kalıcı bir model sunamamıştır. Rusya'nın beklentileri tüm tarafların malumudur. Rus dostlarımızın tahıl anlaşması kapsamında gündeme getirdiği hususları biz de farklı sözlerle ifade ettik, ediyoruz. Bu eksikler giderilmeli. Birleşmiş Milletler anlaşma için yeni öneri paketi hazırladı. Bundan sonuç alacağımıza inanıyoruz.

Rusya'nın KKTC'de konsolosluk açmasını memnuniyetle karşılıyoruz.

Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz. Taraflar arasında doğrudan müzakerelere evvelce ev sahipliği yaptık. Bu konuda üzerimize düşeni yine yapmaya hazırız. Sayın Putin'le bölgesel ve küresel meseleleri ele aldık. Suriye, Kafkasya, Libya ve Afrika'yla ilgilileri konuları değerlendirdik.

Rusya'yla yakın temasımız bölgesel ve küresel meselelerin çözümüne katkı sağlamaya devam edecektir.

Akkuyu Nükleer Santrali son şiddetiyle yürüyor. İkinci bir nükleer santral Sinop konusunu da bugün sayın dostum Putin'le değerlendirdik.