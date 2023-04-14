Erdoğan, Depremzedelerle İftar Programı"nda konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da düzenlenen iftar programında konuşuyor.

İftar sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Millet İttifakı asla yapmadıkları, hiçbir zaman da yapamayacakları afaki vaatlerle depremzede kardeşlerimizin umutlarıyla oynuyorlar." ifadesini kullandı. "Diyarbakır son 40 yılda hiç olmadığı kadar huzur ve emniyet içinde. Hiç endişe etmeyin, yarının Diyarbakır'ı bugünkünden daha müreffeh olacaktır." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgemizden terörün karanlık gölgesi kalktıkça şehirlerimiz huzur buluyor, rahata eriyor, yatırımla, hizmetle, istihdamla, kalkınma hamlesiyle tanışıyor." dedi. Erdoğan, "Kürt kardeşlerimizi iki Kürt düşmanı, demokrasi düşmanı yapının; CHP ve HDP zihniyetinin insafına asla bırakmayacağız." ifadesini kullandı.

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