Erdoğan, Cumhur İttifakı liderleriyle görüşecek!

14 Mayıs seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın liderleri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile bugün bir araya geliyor.

Erdoğan ile Bahçeli'nin görüşmesi ise saat 16.00 civarı planlanıyor.