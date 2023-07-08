Erdoğan: CHP'ye oy verenlere sabır diliyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gümüşhane Toplu Açılış Töreni’nde halka hitap etti.

Konuşmasında 28 Mayıs seçimlerine geniş bir yer ayıran Erdoğan, muhalefete yüklendi. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Terör örgütlerine sırtını dayayanlara unutamayacakları bir ders verdiniz. Öyle bir tokat attınız ki hepsinin birden dengesini alt üst ettiniz. O günden beri kendilerini toparlayamadılar. Kendilerine gelemediler. Hiç seslerini duydunuz mu? Şu anda hala birbirleriyle dövüşüyorlar. Milletin zekâsıyla alay edenler yaşadıkları şoku hala atlatamadılar. İktidara giden yolu Batı başkentlerinde arayanları, terör örgütleriyle iş birliği yapmaktan utanmayanları, ağızlarından yalan ve iftiradan başka söz çıkmayanları sandığa gömdüğünüz için sizlerle gurur duyuyorum.

"Pensilvanya'dan Kandil'e tüm destekçilerini sandığa gömdünüz"

Tarihimizin en kritik seçimlerinde bize inandınız. Güveninizi de Türkiye 2. olarak gösterdiniz. Hiçbir karanlık plan ve iftiranın aramızdaki muhabbeti sarsamayacağını ispat ettiniz. Türkiye üzerine plan yapanların oyunlarını bozdunuz. Seçimlerde sadece 7'li koalisyon masasını devirmediniz, Pensilvanya'dan Kandil'e tüm destekçilerini de sandığa gömdünüz. Sizlerin güvenine layık olmak için daha fazla eser ve hizmet üreteceğiz. Şehrimizin taleplerinin karşılanması için her türlü çabayı göstereceğiz. Bunları söylerken CHP Genel Başkanı gibi laf olsun diye söylemiyoruz. Biz meydanlarda verdiği sözü Ankara'ya dönünce unutanlardan değiliz. Biz iki seçim arasında, 15 günde ağız değiştirenlerden değiliz. Biz sözünün eri bir partiyiz. 21 yıllık iktidarlarımız döneminde hep bunu yaptık. Yapamayacağım hiçbir vaadi meydanlarda dillendirmedik.

"Tarihimizin en büyük tokatçılığı"

Milletimiz iradesine zincir vurulamayacağını bir kez daha göstermiştir. Muhalefetin ve masanın haline baktıkça bunu daha iyi anlıyoruz. Kavganın, tartışmanın ardı arkası kesilmiyor. Her gün yeni bir gerilimin fitili ateşleniyor. Daha bir ay öncesine kadar ülkeyi yöneteceğiz diyenler bugün kendilerine her gün saldırıyor. 7'li koalisyondan bir kişi bile istifa etmedi. Kazanamazsam bırakırım diyenlerin bir tanesi siyaseti bırakmadı. Çıkıp seçmenlerine hesap vermediler. İki seçimde de yenilgiye uğradılar ve kaybettiler. Fakat hezimetlerini zafer gibi paylaşmaktan geri durmuyorlar. Yüzde 1'i bile geçmeyen oya sahip olan partiler tarihimizin en büyük tokatçılığını yaparak CHP'den 39 milletvekili kopardı. Bay Bay Kemal ben başarılı bir hesap uzmanıyım diyordu. Ya nasıl bir hesapçısın ki yüzde 1 oyu bile olmayan partilere 39 milletvekilini verdin. Senden hesap uzmanı falan olmaz.

"CHP'ye oy veren vatandaşlarımıza Allah sabır versin"

Sen bizimle birlikte girdiğin bütün seçimleri kaybettin hala utanmadan burada duruyorsun. Bak Yunanistan'da Çipras seçimi kaybetti ne yaptı sonra bak bıraktı. Yunanistan'daki Çipras bile bu konuda hassas ama sen de bu yok. Partisinin dolandırılmasına aracılık eden hesap uzmanına ne oluyor? Aldığı seçim yenilgilerini nasıl inkâr edebiliyor? Meselenin daha trajikomik kısmı 39 milletvekilini altın tepsiyle sunan bu zat, bugün 16'lı masadan bahsediyor. Zaten CHP Genel Başkanı son seçimlerde ittifak politikasıyla bu konuda marifetini açıkça gösterdi. Öyle ki siyasi parti kurmayı kimi uyanıkların gözünde adeta bir yatırım aracı olarak görüyor. Ne diyelim Gazi'nin hürmetine CHP'ye oy veren vatandaşlarımıza Allah sabır versin.