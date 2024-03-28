Erdoğan: CHP'nin sabotaj siyasetine rağmen başardık

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli Mitingi‘nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar;

Kocaeli'ni bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Adın Koca, gölün yüce, güzelsin bir uçtan bir uca. Dilimdesin Kocaeli.

14 ve 28 Mayıs'taki seçimler güçlü destekleriniz için teşekkür ediyorum. Milletvekilliğinde ve cumhurbaşkanlığında yüzde 54 oy oranına ulaştık. 31 Mart seçimlerinde bunu yukarıya taşımaya var mıyız? İnanıyorum ki Kocaeli bir kez daha eser ve hizmet diyecek.

Kocaeli tercihini çok net bir şekilde, cumhur ittifakından, gerçek belediyecilikten yana yapacak.

Kocaeli sanayinin, ticaretin şehri Kocaeli, 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız, kararlı mıyız? Bunun için seçim gününe kadar ana kademe, kadın kolları, kapı kapı dolaşmaya var mıyız?

Türkiye'nin tamamını cumhur ittifakının renkleriyle boyamaya var mıyız? Rabbim sizlerden razı olsun.

MİTİNGE 85 BİN KİŞİ KATILIYOR

Emniyet'ten rakamları aldım. Şu anda meydanda 85 bin vatandaşım var.

Artık 2 gün kaldı. Sandığın telafisi olmaz. Pazar günü hep birlikte sabah erkenden sandıklara koşacağız. Tercihimizi, bize hizmet edecek isimlerden yana kullanacağız. Telefon rehberimize bakıp, nazımızın geçtiği insanları tek tek arayacağız. Sandığa gitmeleri konusunda teşvik edeceğiz. AK Parti ve cumhur ittifakına kaybettirmek için mesai harcayanları lisanı münasiple uyaracağız.

"SANDIK HEPİMİZİN NAMUSUNA EMANETTİR"

Özellikle belediye başkanlığında oyumuzun heder olmasına izin vermeyeceğiz. Ben milletimin basiretine güveniyorum. Bu kardeşiniz, size cumhurbaşkanı olarak, efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geliyor. Kocaeli'nin en doğru kararı vereceğine yürekten inanıyorum. Seçim maratonumuzda 52 farklı şehrimize gittik. Finali burada yapıyoruz. Bu 2 ayda ülkemizin dört bir ucundaki vatandaşlarla kucaklaştık, hanım kardeşlerimizle hasbihal ettik. Emeklilerimizin sesine kulak verdik. Ahilik geleneğimizin temsilcisi esnaflarımızla sohbet ettik. Hiçbir ayrım yapmadan milletimizin tamamıyla hasret giderdik. Bizler tüm farklılıklarımızla 85 milyonluk büyük bir aileyiz.

Kardeşliğimize ne kadar sıkı yapışırsak, sorunların üstesinden o derecek kolay geliriz. Bağımızı korumamız ve perçinlememiz gerekiyor. Seçim döneminde yükselen tansiyonu farklı yerlere çekmeye çalışanlara karşı dikkatli olmalıyız. Siyasi görüşlerimiz farklı olabilir. Hayat tarzımız farklı olabilir. Ama Türkiye bizlerin ortak yuvasıdır. Sandık 85 milyon olarak hepimizin namusuna emanettir.

Tarihin tekerrür etmesini istemiyorsak, deprem meselesini beka sorunu olarak görmek zorundayız. Ülkemizi emanet edecek gelecek nesiller için yapmamız lazım. Seferberlik anlayışıyla hükümet ve yerel yönetimler el ele vererek bu süreci işbirliği içerisinde yürütmeliyiz. Kentsel dönüşüm projelerine hız vereceğiz. Siyasi parti gözetmeksizin, milletimizin de bu mücadelede bizi yalnız bırakmayacağına inanıyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum.

Biz hiçbir zaman tribünlere oynayanlardan olmadık. Devletimize bedel ödetecek adımlar atmadık. Hep ileriye baktık. Gözümüzü ufuktan hiç bir zaman ayırmadık. Doğu Akdeniz ve Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine israf diyenler, tarihimizin en büyük keşfimizden sonra sustular.

Biz ne yaptıysak CHP'nin sabotaj siyasetine rağmen yaptık. Engelleri tek tek aşarak, saldırıları püskürterek Allah'a hamd olsun bugünlere kadar geldik. Bugüne kadar Kocaeli'ne 305 milyar liraya yakın yatırım yaptık. Eğitimde 12 940 bin adet derslik inşa ettik. İkinci üniversitemizi faaliyete geçirdik. 57 spor tesisi inşa ettik. Kocaeli stadyumu, Kartepe öğrenci yurdu da var.