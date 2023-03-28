Erdoğan, Çalışma Bakanı Bilgin'i kabul edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i kabul edecek.

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye çıkarılmıştı. Asgari ücrette de ara zam olup olmayacağı merak ediliyordu. Erdoğan ile Bilgin'in görüşmesinde bu gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere AK Parti Genel Merkezine geldi. Görüşme öncesinde basın mensuplarının “Asgari ücrete zam olacak mı?” sorusu üzerine Bakan Bilgin, “Asgari ücrete zam Temmuz’da” dedi.