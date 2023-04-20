Erdoğan, Büyük Ekonomiler Forumu'nda konuştu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nden "Enerji ve İklim Konulu Büyük Ekonomiler Forumu"na canlı bağlantıyla katıldı.

Erdoğan, "İnşallah afetzedelerimizi 1 yıl içerisinde yuvalarına kavuşturacağız. 2030 senesine kadarki emisyon azaltma hedefimizi 2 katına çıkaracağız. 31. İklim Konferansı ev sahipliğine aday olarak konuya verdiğimiz önemi bir kez daha gösterdik." açıklamasında bulundu.

Erdoğan, Sıfır Atık projesi hakkında "Eşim Emine Erdoğan tarafından himaye edilen sıfır atık projesini küresel ölçeğe taşıdık. 30 Mart günü Uluslararası Sıfır Atık günü ilan edildi. BM çatısı altında eşimin başkanlığında danışma kurulu tesis edildi." dedi.

Erdoğan, "Jeotermal kurulu gücünde Avrupa'da ilk sırada yer alıyoruz. Yıllık 90 milyon ton karbon eş değeri sera gazı salınımı engellenmiştir." ifadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan çevre sorunlarına da değindi. Erdoğan, "Türkiye olarak çevre sorunlarının çözümü için çaba göstermeye devam edeceğiz. İklim değişikliğiyle mücadelede finans ve teknolojinin önemine dikkat çekmek istiyorum." dedi.