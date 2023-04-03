Erdoğan: ''Bugünden itibaren Togg'u yollarda görmeye başlıyoruz''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde İlk Togg T10X Teslimatı Programı’na konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Yerli elektrikli otomobil markası Togg'un ürettiği ilk otomobil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teslim ediliyor.

Togg'un T10X modelinin ilk üretilen örneğnin teslimi için, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde teslim töreni düzenleniyor.

Törende açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasının satır başları şu şekilde;

- Bugün milletimizin 60 yıllık hayalinin gerçeğe dönüşmesine tanıklık ediyoruz. 2019 yılında ilk siparişi biz vermiştik. Bugün de ilk akıllı cihazı biz teslim alıyoruz.

- Bu projeye iftira derecesine varan ithamlarda bulunuldu. Peki ne oldu? Tasarımı yapıldı, fabrikası kuruldu, üretildi ve satışa çıktığı ilk gün Togg sipariş rekorları kırdı.

- Tüm testleri alnının akıyla vermiş. Elektrikli araç testinden tek seferde geçmiş bir otomobildir.

Bu vesileyle tüm babayiğitleri ve projede emeği geçen herkesi bir kez daha tebrik ediyorum.

Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ortaklar adına Togg Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarciklıoğlu, Tuncay Özilhan, Bülent Aksu, Fuat Tosyalı, Ahmet Nazif Zorlu, yine yönetim kurulu üyeleri olan Kamilhan Süleyman Yazıcı, Osman Yılmaz, Murat Yalçıntaş ile Togg CEO’su Gürcan Karakaş katılıyor.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile beraber verdikleri ilk sipariş olan Anadolu kırmızısı Togg T10X teslim edilecek.

Otomobilin ruhsat ve anahtarı, özel teslimat kutusu içinde Emine Erdoğan’a takdim ediliyor. Otomobilin plakası ise '34 EE 2071' şeklinde olacak.

Gemlik mavisi rengine sahip ikinci T10X ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın makam aracı olacak.

Togg, üretilen üçüncü otomobili Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e ise yarın Bakü'de teslim edecek.