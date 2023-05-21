Erdoğan: Biz talimatı Allah'tan ve milletimizden alıyoruz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Gaziantep’te halka hitap etti.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Sevgili Gaziantepliler, kıymetli hanımefendiler, sevgili gençler, değerli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Biliyorsunuz Gaziantep'in bizim gönlümüzdeki yeri her zaman farklı olmuştur. Asrın felaketi sonrası diğer illerimiz gibi Gaziantep'i de yalnız bırakmadık. Dün Adıyaman ve Kahramanmaraş'taydık. Bugün Hatay'a geldik. Defne Hastanemizin açılışında vatandaşlarımızla bir araya geldik. Şimdi de Gaziantep'teyiz. Gaziantep ne muhteşemsin. Çok güçlüsün Gaziantep. Bay bay Kemal'i emekli ediyor musunuz? Gaziantep bunu yapar, ben Gaziantep'e inanıyorum.

"Kalıcı konutların teslimine başlıyoruz"

Depremin ikinci haftasından itibaren kalıcı konutların inşasına başladık. Allah'ın izniyle Ekim, Kasım aylarından itibaren kalıcı konutların teslimine başlıyoruz. Hedefimiz 319 bini bir yıl içinde bitecek şekilde tüm altyapısı ve sosyal mekanlarıyla birlikte toplamda 650 bin olmak üzere şehirlerimizi ayağa kaldırmaktır."

"Alanda 100 bin kişi var"

Şu anda sordum alanda ne kadar insan var diye. Yolda gördüklerimizin dışında alanda 100 bin kişi var.

Gaziantep'e yatırım müjdesi

"Yatırım olmadan, üretim olmadan, ihracat olmadan depremzede kardeşlerimizin yarasını saracak imkanı bulamayız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Gaziantep'in yatırım, istihdam, üretim ve ihracat yolunda attığı her adımda yanında olacağız. Bu şehirde kendisine verilen her şeyi ziyadesiyle hak eden bir şehir. Daha önemlisi bunların hakkını ziyadesiyle veriyor. İnşallah Amanos Tünellerinin de inşasıyla Gaziantep'e olan şükranımızı ifade edeceğiz. Metro projesinin bir an önce hayata geçmesini sağlayarak şehir içi hatları rahatlatacağız. Şehir hastanemiz hizmete başlayacak.

Seçim gecesi 'öndeyiz' diye milleti kandırdılar

Seçim gecesi bizdeki sonuçların aynısı kendi önlerinde olduğu halde sabaha kadar 'öndeyiz' diyerek milleti kandırdıklarını unutmadık. İlk düğmeyi yanlış ilikleyince gerisinin düzgün gitme ihtimali zaten yok. CHP Genel Başkanı daha öncesindeki yalpaları gençliğine versek bile bu zat SSK'yı batırmakla affı mümkün olmayan ilk yanlışı yapmıştır. Şimdi Gaziantep Şehir Hastanesi'nin açılışını yapacağız yakında. Onun için haftaya pazar Bay Bay Kemal'i siyasetten emekli etmeye hazır mısınız? Onun için durmak yok, yola devam. Cumhur İttifakı olarak, Cumhur İttifakı'ndaki diğer kardeşlerimiz MHP; Yeniden Refah Partisi, HÜDA PAR hepsiyle beraber inşallah sandıklara hazırlanacağız, sandıklara hakim olacağız, gümbür gümbür inşallah zafere koşacağız. Bu zat 15 seçim kaybetti. İnşallah pazar günü de yeni bir kayıpla karşı karşıya olacak. Kim bilir belki de 28 Mayıs'tan sonra en büyük iyiliği önüne yeni bir fırsat çıkararak CHP'ye yapmış olacağız. Biz artık sadece CHP Genel Başkanı ile yarıştığımız için tek muhatabımız o. Seçim sonrası bizi en çok yaralayan husus nedir derseniz, bunun cevabı çok büyük oy farkıyla ikinci tura kalmış olmamız değildir. CHP tarafının sandıktaki kaybının hıncını depremzede vatandaşımızdan çıkarmaya çalışmasıdır.

Deprem bölgesine yapılan yardımlar

Ne diyor? Biz size bir daha bir şey göndermeyeceğiz. Bay Bay Kemal gerek yok. İhtiyacımız da yok. Biz AFAD'ımız, Kızılay'ımızla, belediyelerimizle şu ana kadar nasıl yaptıysak, bundan sonra da deprem bölgelerin ihtiyacını biz karşılarız. Bunlar terör örgütleriyle kol kola gittikleri, ülkemizi emperyalistlere peşkeş çektiği yetmediği gibi şimdi de gözlerini depremzedelere diktiler. Kaldığı yerlerden çıkartılan varsa hemen valiliklerimize başvursun. Hatay'da deprem çadırlarının suyunu kestiler. Vali vekiline talimat verdim. Ayrılmadan hemen suyu bağladılar. Aramızdaki fark bu. Aldığı yardım kesilen varsa hemen aynı yerde valiliklerimize, belediye başkanlarımıza müracaat etsinler. İhtiyacı neyse biz karşılayacağız. Vatandaşlarımız başlarına kakılan yardımları götürüp iade etmişler. Rabbim kimseyi bunların eline düşürmesin, biz bize yeteriz.

Fahiş kira artışı yapanlara uyarı

21 yıldır bu ülkede sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık. Elbette hala çözmemiz gereken sıkıntılar var. Son yıllarda ekonomide yaşanan dalgalanmaların yol açtığı fiyat artışları bu sıkıntıların başında geriyor. Konut ve fiyat artışları can sıkıcı hale geldi. Bu yükselişi tetikleyen çok sebep olduğunu biliyoruz. Ama yine de bu tabloyu kabul edemeyiz. Makul ve orantılı, hiçbir sebebi olmadığı halde aç gözlülükten fahiş kira artışı yapanlarla tekrar göreve devamda bunların ümüğünü sıkacağız ümüğünü! Tabii ki ikinci ve asıl çözümümüz gerek TOKİ kanalıyla gerek özel sektörü teşvikle konut arzını hızla artıracak tedbirler alacağız. 1+1, 2+1 konutlarla vatandaşımızın bu ihtiyacını gidereceğiz. Kentsel dönüşüm projeleriyle mesela İstanbul'da 5 yılda inşa edeceğimiz 1,5 milyon yeni konut bunun parçasıdır. Diğer şehirlerimizde orta ve uzun vadede konut sayımızı artırarak kira şişkinliğini ortadan kaldırmakla kararlıyız.