Erdoğan: Bitlis'e yaptığımız yatırımın miktarı 40 milyar TL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis Kamu ve Özel Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Son yıllarda özel sektörün şehrimize olan yatırımları artıyor. Özellikle tekstil alanındaki yatırımlar artıyor. Bitlis tekstil alanında tüm bölgenin üretim merkezi haline geliyor. Yeter ki siz üretin, yatırım yapın. Türkiye'yi yatırım, istihdam ihracat yoluyla büyütme hedefimizi hayata geçireceğiz."

"Bitlis'e son yıllarda toplam 40 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. 19 adet spor tesisi kazandırdık. Vatandaşlarımız arasında ayrım yapmadığımız gibi illerimiz, bölgelerimiz arasında da ayrım yapmayız. İktidara geldiğimizde şehrimizde atık su arıtma tesisi yokken bugün 4 atık su tesisimizle hizmet veriyoruz."

"Bitlis Çevre Yolu'nu da tamamladık. Aralarında çok önemli ulaştırma projelerinin olduğu projeleri de yıl sonuna kadar tamamlıyoruz. Bitlis'e toplam 55 tesis kazandırdık. Bitlis, Ahlat ve Güroymak'a doğalgaz arzını tamamladık. Önümüzdeki dönemde Hizan ve Adilcevaz'a doğalgaz arzını kazandıracağız."

"Bitlis'in organize sanayi bölgesinden çıkan ürünler pek çok ülkede raflarda yer alıyor. Şimdi önümüzde mahalli idareler seçimi var. Son 3 ayda şahit olduğumuz muhalefetin perişan durumu bir kez daha göstermiştir. Bunların kendi ikballerini kurtarmak dışında hiçbir gündemleri yoktur. Ölmüş atı kamçılamanın kimseye faydası olmaz. Sorun varsa çözecek olan Cumhur İttifakı olarak biziz. Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek olan biziz."