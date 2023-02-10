Erdoğan: Bir yıllık kira bedelini ödeyeceğiz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "asrın felaketi" olarak nitelenen, Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ile etkileyen depremlerle ilgili incelemelerde bulunmak üzere Adıyaman'a gitti.

Kahramanmaraş ve Pazarcık ilçesi, Hatay ve İskenderun ilçesi ile Adana'da önceki gün deprem sonrası çalışmalarla ilgili bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün de Gaziantep, Kilis ve Osmaniye'deki afetzedelerle bir araya geldi.

Erdoğan, bugün depremlerden etkilenen yerlerde incelemelerde bulunmak üzere Esenboğa Havalimanı'ndan Adıyaman'a hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'da çadır kenti ziyaret ediyor.

CUMHURBAŞKANI'NDAN AÇIKLAMALAR

"Pazartesi günü ardı ardına yaşanan depremlerle maalesef çok büyük kayıplarımız oldu. 10 ilimizde çok ciddi yıkımlar oldu. Önceki gün Kahramanmaraş, Hatay ve Adana illerini ziyaret ederek durum tespitleri yaptık. Dün Osmaniye, Kilis'teydim. Şimdi Adıyaman'dayız buradan da Malatya'ya hareket edeceğiz.

Yaşadığımız acıyı tarif etmekte kelimelerin kifayetsiz kaldığını iyi biliyorum. Hayatını kaybedenlerin vatandaşlarımızın sayısı 18 bin 991'e, yaralıların sayısı 75 bin 573'e ve 76 binin üzerinde vatandaşlarımız tahliye edildi.

Deprem anından itibaren devletimiz alanda olmuştur. Depremin yıkım etkisi 10 ilimize ve 500 km'lik alana yayıldığı için işimiz çok zor oldu. Bölgede ilk müdahale ve organizasyonu yapacak olanların ya kendisinin ya ailesinin yıkımlar altında kalması da eklenmiştir.

Şu anada kadar 94 ülkeden gelen teklifler çerçevesinde ekipler gelmeyi sürdürüyor. Yıkım öylesine büyük alanda öylesine çok binayı etkilemişti ki 140 binden fazla kişiyle dünyanın belki de en büyük arama kurtarma ekibini toplamamamıza rağmen müdahaleleri gerekli hıza ulaştıramadığımız gerçektir.

Devletimiz de tüm STK'larımız da vatandaşlarımızın her biri de dostlarımız ve kardeşlerimiz de depremzedelerin yanında olmak için var gücüyle gayret göstermiştir. 1 yıl içerisinde bu yıkılan binaları yeniden elimizdeki tip projelerle inşa edecek ve sahiplerine teslim edeceğiz. 10'ar bin lira vatandaşlarımıza vereceğiz. Çadırlarda kalmak istemeyen vatandaşlarımıza da kira bedelini ödemek suretiyle konutlara geçmelerini sağlayacağız. 1 yıl itibariyle vatandaşlarım kalabilecek."