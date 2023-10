Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşen AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Bir beyaz rahmettir, bir yeşil murat, görmeyen ne bilir, oy bu sevdayı, tüter buram buram, yücelir kat kat arttırır gün, hafta, ay bu sevdayı değişir bu mevsim, bu poyraz keser yurdumda davamın rüzgârı eser, gün gelir anlayıp bağrına basar şehir bu sevdayı, köy bu sevdayı yeminim var oğlum kızım üstüne, yazdım nakış nakış, özüm üstüne çilesi belası gözüm üstüne derdimin dermanı say bu sevdayı."

"Sevgili dava ve yol arkadaşlarım, AK Partimizin değerli mensupları, kıymetli misafirler, salonumuzun dışında, ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında gönlüyle, kalbiyle burada olan değerli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum."

"Kongremizi teşrif eden saygıdeğer devlet başkanlarına, bakanlara ve parti temsilcilerine hoş geldiniz diyorum. Hakka ve millete hizmet sevdasına, Türkiye sevdasına gönül veren herkes bedeniyle olmasa bile kalbiyle, ruhuyla, aşkıyla, sevdasıyla bu salondadır."

"Bu sevda, 'yok sayıldıkça daha çok var olanların' sevdasıdır"

"Bu sevda, hayatımızın gayesi olan davamızı yüceltme sevdasıdır. Bu sevda, Türkiye Yüzyılını inşa etme sevdasıdır. Bu sevda, Türkiye bin yılına yürüyüş sevdasıdır. Bu sevda, şehitleri ve gazileriyle ecdadın emanetine sahip çıkma sevdasıdır. Bu sevda, “yok sayıldıkça daha çok var olanların” sevdasıdır."

"Bu sevda, kutsalları, ülkesi ve milleti için gözünü kırpmadan canını ortaya koyanların sevdasıdır. Bu sevda, ak saçlı ninelerimizin, ak sakallı dedelerimizin, gözleri umutla parlayan kadınlarımızın, erkeklerimizin, gençlerimizin sevdasıdır. Bu sevda, daha doğmamış bebeklerin, gelecek kuşakların sevdasıdır. Bu sevda, her gün yeni bir umutla uyanan mazlumların, mağdurların sevdasıdır."

Bu sevda, her seçimde sandıklardan partimizi birinci çıkaran ana kadememizin, kadın kollarımızın, gençlik kollarımızın, mahalle ve sandık temsilcilerimizin, velhasıl teşkilatımızın tüm mensuplarının, AK Parti’ye gönül veren herkesin, AK Parti ailesinin tüm üyelerinin sevdasıdır.

"Bu sevda, ülkemizin, milletimizin ve devletimizin beka mücadelesinin adı olan Cumhur İttifakı'nın sevdasıdır. Bu sevda, bin yılda bu toprakları vatan yapan, Allah’tan başka kimseden korkusu olmayan, vicdanı ve irfanıyla, bilgisi ve görgüsüyle insanlığa örnek olan aziz milletimizin her bir ferdinin sevdasıdır. Yoluna kurban olduğumuz bu sevda Adana’nın, Adıyaman’ın, Afyonkarahisar’ın, Ağrı’nın, Aksaray’ın, Amasya’nın, Ankara’nın sevdasıdır. Bizi biz yapan, bir yapan, diri tutan, hayat veren bu sevda, Antalya’nın, Artvin’in, Aydın’ın, Ardahan’ın, Balıkesir’in, Bartın’ın, Batman’ın, Bayburt’un, Bilecik’in sevdasıdır. Kapılmaktan şeref duyduğumuz bu sevda Bingöl’ün, Bitlis’in, Bolu’nun, Burdur’un, Bursa’nın, Çanakkale’nin, Çankırı’nın, Çorum’un, Denizli’nin, Diyarbakır’ın sevdasıdır."

"Biz LGBT'yi tanımıyoruz"

"Değerlerimizi yıkmaya hedefleyenlerin kökünü kurutacağız. Biz LGBT tanımıyoruz. Kim LGBT'yi tanıyorsa onlarla birlikte yürüsün."

"Durmadan, yorulmadan, usanmadan yolumuza devam edeceğiz"

“Her dem yeniden doğarız, bizden kim usanası” diyen Yunus Emre’nin izinde… “Dün dünle gitti cancağızım, bugün yeni şeyler söylemek lazım” diyen Hazreti Mevlana’nın yolunda… “Lütfunu dilediğine vereceğini” buyuran Rabbimize ram olarak yeminli İslam ve Türk düşmanlarının ne dediğine bakmadan davamızın ve memleketimizin söz konusu olduğu her durumda, geri kalan her şeyi teferruat görerek durmadan, yorulmadan, usanmadan yolumuza devam edeceğiz. Güven ve istikrar iklimini tahkim etmek, insanımızın refahını artırmak başta olmak üzere, milletimize verdiğimiz tüm sözleri yerine getireceğiz."

"Özgürlükçü, sivil ve kucaklayıcı bir anayasayı inşallah ülkemize kazandıracağız."

"Terörü kaynağında kurutacağız"

"Terörü kaynağında kurutacağız. Bir gece ansızın gelebiliriz unutmasınlar. Döktükleri her damla kanın hesabı sorulacak. Vatanımızın bekasına kastedenlerin korkusu hiç eksilmeyecek."

"Mescid-i Aksa'nın statüsünün aşındırılmasına karşıyız. İsrail'de yaşanan hadiselerle ilgili tüm tarafları itidalli davranmaya çağırıyoruz."

"Gönlümüze dar gelen hudutlara sıkışıp kalmayacağız"

"AK Parti, kadrosuyla, teşkilatıyla, programıyla, eser ve hizmetleriyle, milletimizi hayalleriyle buluşturan siyasetiyle ülkemizi bugünlere getirdi. Şimdi Türkiye, yine Cumhur İttifakının ve AK Partinin kılavuzluğunda yeni bir çağın, yeni bir dönemin eşiğindedir. Bu yeni dönemde, son iki asırdır bize dayatılan fiziki ve zihni sınırlara teslim olmayacağız. Gönlümüze dar gelen hudutlara sıkışıp kalmayacağız."

"Davamızın bayrağını hep yükselteceğiz"

"Sahibi Hak olduğu için zaferinin mutlaklığına tüm kalbimizle inandığımız davamızın bayrağını hep yükselteceğiz. Bu ufku önce Türkiye Yüzyılıyla aydınlatacak, ardından hedeflediğimiz asıl yere çıkartacağız. İnsanlığın geleceğine yön veren, ruhunu şekillendiren, yolunu çizen ne varsa, hepsine de kendi değerlerimizin, kendi ülkülerimizin, kendi sevdalarımızın damgasını vuracağız."

"İnsanıyla, tabiatıyla, teknolojisiyle her alanda dünyanın yeni düzeninde bize sunulana tâbi olarak değil, belirleyici olarak yerimizi alacağız. Kuruluşumuzdan bugüne 22 yıldır yaptığımız her işi, ülkemize kazandırdığımız her eser ve hizmeti, bu büyük şahlanışın girizgâhı, dibacesi, besmelesi olarak görüyoruz. Ömrümüz yeterse biz, yetmezse gözlerindeki ışıltıyı, yüreklerindeki coşkuyu buradan bile görebildiğim gençlerimizin gayretiyle hedeflerimize mutlaka ulaşacağız. İnşallah, bu bayrak yarışında, son 21 yılda olduğu gibi, bundan sonra da en önde hep sizler yer alacaksınız."

"Emeklilerimize müjdeyi vereceğiz"

Özellikle emekli memurlarımızın maaşıyla ilgili bakanlığımız çalışmasını yapıyor. İnşallah ilk kabine toplantımızdan sonra yeni müjdeyi de emekli ve memurlarımıza açıklayacağız.

"Gençlerimizin gayretiyle hedeflerimize ulaşacağız"

"Ömrümüz yeterse biz, yetmezse gözlerindeki ışıltıyı, yüreklerindeki coşkuyu buradan bile görebildiğim gençlerimizin gayretiyle hedeflerimize mutlaka ulaşacağız."

"İnşallah, bu bayrak yarışında, son 21 yılda olduğu gibi, bundan sonra da en önde hep sizler yer alacaksınız. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Bazıları, nasıl olup da bunca zamandır partimizin girdiği her seçimden açık ara birinci çıkabildiğini bir türlü anlayamıyor. Hâlbuki ülkenin 21 yılda kat ettiği kalkınma ve demokrasi mesafesine baksalar, bu sorunun cevabını kendiliğinden bulacaklar."

"Maalesef bunların gözleri var görmüyor, kulakları var duymuyor, dilleri var hakikati söyleyemiyor, kalpleri ve vicdanları zaten nasır bağlamış durumda. Şöyle azıcık gözlerini açsalar, kulaklarını kabartsalar, gönüllerinin pasını silseler, her şeyin farkına varacaklar."

"Eğitime baksalar; Derslik sayımızı 343 binden 620 bine, üniversite sayımızı 76’dan 208’e yükselttiğimizi, okullarımıza 800 bin yeni öğretmen atadığımızı, üniversite öğrenci sayımızı 7,5 milyona çıkarttığımızı, yurt kapasitesini 950 bine ulaştırdığımızı, mesleki eğitimi güçlendirdiğimizi görecekler."