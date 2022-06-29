Erdoğan-Biden görüşmesi sona erdi!

umhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Madrid'de ikili temaslarına kapsamında ABD Başkanı Biden ile bir araya geldi.

1 SAAT 10 DAKİKA SÜRDÜ

Erdoğan ve Biden'ın, IFEMA Kongre Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmesi 1 saat 10 dakika sürdü.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da yer aldı.

BIDEN'DAN ERDOĞAN'A: HARİKA BİR İŞ YAPIYORSUNUZ

Biden başbaşa görüşme öncesi, Ukrayna'da tutulan ve limanlardan çıkarılamayan tahılın dünya piyasalarına ulaştırılabilmesi için yaptığı "müthiş iş" ve "İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyelik sürecinin ilerlemesine izin verilmesi" dolayısıyla Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Biden, "Harika bir iş yapıyorsunuz. Size teşekkür etmek istiyorum." dedi.