Erdoğan-Biden görüşmesi öncesi ABD'ye net mesaj

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Atina'da gazetecilerin soruşlarını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile yapacağı görüşme öncesi önemli açıklamalar yapan Çavuşoğlu, ABD'nin "S-400'ü kullanmayın" teklifinin kabul edilemeyeceğinin altını çizdi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in Türkiye'ye geleceğini belirten Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Yeni yönetimin Türkiye ile daha iyi ilişki içinde olma arayışını da görüyoruz, daha iyi diyalog daha iyi ilişki. Buna genel anlamda Suriye de dahil. Önümüzdeki süreçte ya ben Washington'a gideceğim ya da Blinken (ABD Dışişleri Bakanı) buraya gelecek. Tarihi belli değil."

Çavuşoğlu, Biden yönetiminden beklentileri anlattı, sözde Ermeni Soykırımı açıklamasının ilişkileri olumsuz etkilediğini söyledi, "ancak iyi ilişki arayışı var" dedi.

"S-400'LER BİZİM GÜNDEMİMİZDE OLACAK

ABD ile S-400 gerilimi de Çavuşoğlu'nun gündemindeydi. Çavuşoğlu, "S-400'ler yüzde yüz bizim kontrolümüzde olacak. Birçok teknisyeni eğitime gönderdik Rus askeri uzmanı Türkiye'de bulunmayacak. Hal böyleyken başka bir ülkeden 'kullanmayın' teklifini kabul etmek mümkün değil." ifadelerini kullandı.

RUSYA'NIN TÜRKİYE'YE SEYAHAT KISITLAMASI

Çavuşoğlu, Rus turistlerin Türkiye'ye seyahat kısıtlamasının kaldırılması için baskı yaptığını belirterek, "Rusya'nın bize söylediği bu siyasi değil. Uçuş kısıtlaması kararının tamamıyla virüs nedeniyle olduğunu söylüyorlar. Sonuçta şimdi rakamlar düştü umarım açarlar. Rus turistler açılması için çok baskı yapıyor." şeklinde konuştu.

"İHA'LARA BAŞKA ÜLKELERDEN ÇOK TALEP VAR"

Bakan Çavuşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye'nin SİHA ihracatı ile ilgili şunları söyledi:

"İnsansız hava araçları ile ilgili tüm dünyadan çok talep var Endonezya ve başka ülkelerden ama Romanya ve Polonya konusunda ciddi değişiklik oldu. Savunma sanayi ürünleri satın alırken belirledikleri AB ve NATO üyesi olma kriterini her ikisi de değiştirdi."