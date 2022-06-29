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Erdoğan-Biden görüşmesi bugün gerçekleşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden arasındaki görüşmenin bugün Türkiye saatiyle 18.45'te olacağı açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden, NATO zirvesinin düzenlendiği Madrid'de bugün bir görüşme yapacak.

Beyaz Saray, Biden'ın programını paylaştı. Merakla beklenen görüşmenin saati 18.45 olarak belirlendi.

İki liderin gündem başlıkları arasında ikili ilişkiler ve F-16'lar konusu yer alacak. Görüşmenin bir saat sürmesi bekleniyor.

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