Erdoğan, Bibi'ye seslendi: Gidicisin Binyamin!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutköy'deki Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"İnancımız bize insanlığa özellikle ihtiyaç sahiplerine faydalı eserler bırakanların amel defterlerinin öldükten sonra da kapatılmayacağını söyler."

"Darülaceze bizim için gurur kaynağıdır. Burası din, köken, ırk, cinsiyet ayrımı yapmadan tüm düşkünlere kucak açan, sığınabilecekleri bir çatı olan sembol bir kurumdur. Bu çatı altında alicenaplık vardır. İnsana sırf insan olduğu için hürmet etme anlayışı vardır. Modern kültürün dayattığı insan insanın kurdudur zihniyeti yerine yüce gönüllülük vardır."

"Yaşlılığımızı da bir imtihan meselesidir"

"Finans kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Onlar buranın arkasında olmasa burayı bitiremezdik. Böyle ferah bir yerde, zemin artı 3 kat dediğimiz husus burada gerçekleşti. Burada dikey mimari değil yatay mimari var. Kendi kültürümüzün, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet müktesebatı olduğunu görüyoruz.

Yaşlılık da bir imtihan meselesidir. Yaşlılığımızı nasıl geçireceğimizi hiçbirimiz bilmiyoruz."

"En büyük zenginlik ne mal ne mülktür. Milletin samimiyet ile yaptığı Allah ondan razı olsun duasıdır."

"Milletimize iyilik elini uzattık"

"Siyaset yolculuğumuzda üstlendiğimiz tüm görevlerde bu anlayış ile hareket ettik. Hiçbir ayrım yapmadan vatandaşlarımıza hizmet götürdük. 81 ilin tamamına eserlerimiz ile mührümüzü vurduk. Milletimize iyilik elini uzattık. Toplumun en dezavantajlı, dışlanmış kesimlerinden başlayarak herkesin refahını artırmaya çalıştık. Burada da bunu ispatlayacağız. Bakıma muhtaç olanlara daima sahip çıktık, burada da sahip çıkacağız."

"Evde bakım gibi pek çok hizmeti hayata geçirdik. Umut evleri ile, gündüz bakım evleri ile engellilerimize ve ailelerine destek olduk."

"2002'de kamuya ait bakım merkezi sayısı 21'di, bugün 107 oldu. Kamu özel toplam 417 bakım merkezinde 36 bin kardeşimize yatılı bakım hizmeti sunuluyor. 2007'de hayata geçirdiğimiz evde bakım hizmetinde 560 bin vatandaşımıza 598 lira ödeme yapıyoruz."

"Netanyahu, şu an senin iyi günlerin"

"Netanyahu almış iki bakanını yanına açıklama yapıyor. Çok rahatsız olmuş, Fransa Devlet Başkanı Macron'un açıklamaları onu rahatsız etmiş. Ben ne dedim geçen gün? Ey Netanyahu şuan senin iyi günlerin! O kefene sarılmış şehit yavrular. O anneler yavrularını mezara götürüyor, onların ahı seni bitirecek. Netanyahu gidicisin gidici. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Çıkacak."