Erdoğan, "Benim milletim 14 Mayıs'ta gereken cevabı verecek."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri öncesi Büyük İstanbul Mitinginde vatandaşlarla en büyük buluşmasını gerçekleştiriyor.

İstanbul'da doğduk, İstanbul'da büyüdük, buradan başbakanlığına cumhurbaşkanlığına yürüdük. Bu yürüyüşü sizlerle birlikte yaptık.

"Beraber yürüdük biz bu yollarda

Beraber ıslandık yağan yağmurda

Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda

Bana her şey seni hatırlatıyor"

"Büyük İstanbul mitingine 1 milyon 700 bin kişi katılıyor"

İstanbul bugün haykırıyor, 14 Mayıs'ta birilerini emekliliğe sevk edeceğiz. Şimdi resmi rakamı getirdiler bana 1 milyon 700 bin. İstanbul yapar mı? İstanbul sandıkları patlatır mı? Allah sizlerden razı olsun. İstanbul senin her bir sokağını, tepeni ayrı ayrı selamlıyorum. Bu şehrin her bir insanını ayrı ayrı selamlıyorum.

İstanbul Balkanlardan Kafkaslara, Batı Trakya'dan Türkistan'a kardeşlerimizin şehridir. Bütün dünya önümüze serilse nerede yaşamak istersiniz diye sorulsa sadece ve sadece İstanbul'da yaşamak isteriz. Bu heyecan İstanbullu olmaktan geliyor. Burası ortasından deniz geçen şehirdir. Burası insanların göz bebeği olarak kalmayı başarmış bir şehirdir. Burası Fatih'in fethi ile birlikte ebedi vatanımıza kattığımız asla vazgeçmeyeceğiz şehir. Burası herkesi kucaklayan şehirdir. İstanbul'un bu farklılığı zaten bizi bu şehre farklı bir şekilde hizmetkar olmaya sevk ediyor.

Bize bu şehrin güzelliklerini paylaşma imkanı veren Rabb'ime hamd ediyorum. Bugün burada sevginize coşkunuza kadirşinaslığınıza bizlerle birlikte olduğunuz için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Atatürk Havalimanı bizim için sadece seyahatlerimizi gerçekleştirdiğimiz bir yer değildir. Burası uzay alanında gelişmelerin başladığı yerdir sonra CHP zihniyeti tarafından engellenmiştir. Benim milletim bunlara gereken cevabı sandıkta verecek.

Evet Türkiye sana sen bize emanetsin" diyor. Bu terör örgütleriyle birlikte gezen Kılıçdaroğlu'na biz bu vatanı böldürtmeyeceğiz. Vecihi Hürkuş'un gayretlerini gömdükleri Atatürk Havalimanı'na şimdi de TEKNOFEST'i gömmek istiyorlar. İHA'ları SİHA'ları AKINCI'ları bunlara gömdürmeyeceğiz. Savunma Sanayimizi ayağa kaldıracağız.

Burası 15 Temmuz'da destan yazdığınız yer. 15 Temmuz'da FETÖ'cüler bu kardeşini öldürmeye geldi. Bay Bay Kemal tankların arasından kaçırılarak Bakırköy Belediyesi'ne gitti. Orada kahvesini yudumlayıp olanları izledi. "Ne dedi haberim olsaydı ben de beklerdim". Bunun hayatı yalan. 15 Temmuz'dan rahatsızlık duyanlar buradan her geçtiğinde hezimetlerini hatırlıyor.

Ben size inanıyorum eğer siz tamam derseniz bu iş bitmiştir. "Bay Kemal boş sözü Reis son sözü söyler" diyor. İşte benim milletim böyle, zeka fışkırıyor her yerden. Şimdi buradan öyle bir ses verin ki yürekler titresin, kalplerin atışı hızlansın. Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından duyulsun. Hani o Avrupa'nın gazeteleri var ya burayı izliyorlar. Cevabı siz vereceksiniz siz! Bu mübarek ülkenin üzerinde karanlık hesaplar yapanların yüzü düşsün.

İstanbul 14 Mayıs'ta bu ülkenin kazanımlarına sahip çıkıyor muyuz? Bu yolu sizlerle beraber gümbür gümbür yürürüz. Bu seçim döneminde gittiğimiz her seçimde, attığımız her adımda milletimizin sevgisine şahit olduk. Dün Kayseri'de 135 bin kişi vardı, oradan Mersin'e geçtim 80 bin kişi vardı. Hepsi kararı vermişti. 20 yıldır hizmet verdiğimiz milletimizle aramızdaki bağın ne kadar güçlü olduğunu gördük. Erzurum'da Dadaş'lar adeta otobüsümüzün önünü kestiler, yürütmedik, alana geldik 135 bin kişi var. Tabi bugün İstanbul hepsinden ayrı güzel. Muhteşem mi muhteşem. İstanbul bugün kendine yakışanı, ona hizmetkar olanı biliyor.

Biz İstanbul'a belediye başkanı olduğumuzda ne yaptık? Çöp dağları vardı şimdi oralar spor tesisleriyle donatıldı.

Biz yapmayacağımız şeyi söylemiyoruz, söylediğimiz şeyi mutlaka yapıyoruz. Ülkemize kazandırdığımız her esere takoz koyuyorlar. Milletimize verdiğimiz her esere kara çaldılar. Hatta bunu açıkça söylemekten de çekinmediler. Bu hükümet dünyanın en doğru şeyini de yapsa ne diyorlar "Biz karşı çıkacağız".

"Engel üzerine engel aştık"

Milletimizi güvenli, huzurlu bir hayata kavuşturduk. Yapacağımız çok şey var, tabi ki sorunlar da var ama önce nereden nereye geldiğimizi görmek lazım. Birini düşünün hizmet üretmek için engel üzerine engel aşmak zorunda kalıyor. Biz yılmadık, teslim olmadık, mücadeleyi bırakmadık. İstanbul'u sadece CHP'nin çöpünden kurtarmakla kalmadık, dünyanın gıptayla baktığı bir merkez haline getirdik.

Haliç kokudan temizlendi, yanı başına Sütlüce'de Haliç Kongre Merkezi'ni yaptık. Nereden nereye! Böyle bir eser kazandırdık. Boğaz'ın suyunu Haliç'e bağladık tünel sistemiyle. Bu suyla birlikte Haliç temizlendi. Bizden sonra da İstanbul'un başındaki adam maalesef rezil etti. Şimdi de İstanbul'u sel bastığı zaman bunun gittiği yer belli ya yurtdışı ya bodrum. Buralarda hayatını geçiriyor. Şimdi de Bay Bay Kemal ona bir talimat vermiş, Van'a git. Van'da da PKK'lılarla anlaşmış, onların işaretlerini yapıyor. Ya Ekrem İstanbul'da olman gerekirken senin oralarda ne işin var?

"Benim milletim ayyaşa sarhoşa meydanı bırakmaz"

Zulüm 1453 yazdılar duvarlara. Başbakanlık ofisimin karşısına rahmetli anneciğime hakaretler ettiler. Bunlar Dolmabahçe'deki camiye bira şişeleri ile girdiler. Mabedimizi kirlettiler. Tüneller açmaya kalktılar, ama bedelini ödediler. Benim milletim ayyaşa sarhoşa meydanı bırakmaz. Zulüm 1453'te başladı yazanların mesajı açık değil mi? Kumpas kasetlerine sarılanların mesajı açık değil mi? 15 Temmuz'da tankların arasından kaçıp gidenlerin mesajı açık değil mi? Ekonomik tetikçilerin tuzaklarına tüketmeyin ülke batsın diyenlerin mesajı açık değil mi?

Amerika'da kimlerle görüştün Bay Bay Kemal açıklasana. 21 yılda ülkemize eser ve hizmetleri kazandırdık. Milli geliri 3 kat artırdık. 21 milyona iş ve aş sağladık. 13 buçuk milyon yeni konut yaparak ailelerimizi yeni yuvaya kavuşturduk. Açtığımız okullarla, hastanelerle, tünellerle milletimizin tamamının hayat kalitesini yükselttik.

"Hayat pahalılığını biz çözeceğiz"

Hayat pahalılığını yok saymıyoruz. Ülkemizin ve milletimizin her sıkıntısını nasıl çözdüysek bunların da üstesinden biz geleceğiz. Çünkü biz milletimize hizmeti ibadet mertebesinde gören bir siyaset anlayışına sahibiz. Görüyorsunuz gümbür gümbür eserlerimizle buradayız. Biz de kuru söz yok, proje var. Bunun için 14 Mayıs çok önemli. 14 Mayıs'ta sadece sizin sandığa gitmeniz yetmez. Kafası karışık bir kişiyi daha sandığa götüreceksiniz.

Şuan Emniyet'ten bilgi alıyorum, hala insanlar gelmeye çalışıyor, yetişemiyor.

"Deprem yükünü omuzladık"

Türkiye tarihinde en büyük yıkıma yol açan deprem ile karşı karşıya kaldı. Yıkıntıları kaldırdık, yeni konutların inşasına başladık. Bay Kemal sen İzmir milletvekili olarak İzmir'deki afetlerde ne yaptın? İzmir'de konutları yine biz yaptık.

Bu depremin ülkemize maliyeti 100 milyar doların üzerinde. Deprem yükünü de omuzladık. Ekonomimizi yıkma tehditleri savuranları da unutmadık. Biz çareyi küresel tefecilerden borç dilenmede değil ülkemizin kendi insanında arıyoruz.

Davos'a gittiğimizde IMF başkanına "siz alacağınızı bizden tahsil ediyor musunuz, ediyorsunuz. O zaman Türkiye'nin siyasetine karışmak size düşmez, Türkiye'yi ben yönetiyorum" dedim.

Merkez Bankası döviz rezervi 22.5 milyar dolardı şimdi 115 milyar dolar. Dünyada herkes faizi yükseltirken biz düşürüyoruz. İstiyoruz ki yatırımcı gelsin yatırımını yapsın, bankalar gereken krediyi versin, ihracat yolu ile de Türkiye'nin rakamları patlasın.

Eskiden 66 lira olan en düşük emekli maaşını 7500 liraya yükselttik. İnşallah 7500 liranın üzerindeki emekli maaşlarını düzeltmek için bir çalışma yapacağız. Asgari ücreti gözden geçireceğiz. Memurlarımızın maaşına Temmuz'da sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayıp refah payı artışı da yapacağız. Kamu işçisinin zam oranını salı günü açıklayacağız.

Masanın üstünde kimler var altında kimler var hepsi birbirine karışmış. Ne diyorlar, Tayyip Erdoğan gitmeli. Türkiye'de yönetim gitmeli manşetleri atanlar kendini milli görüşçü olarak pazarlayanlarla LGBT'cileri aynı safta buluşturanlardır.

LGBT'cileri sandığa gömmeye var mısınız?

Masanın üstünde kimler var altında kimler var hepsi birbirine karışmış. Ne diyorlar, Tayyip Erdoğan gitmeli. Türkiye'de yönetim gitmeli manşetleri atanlar kendini milli görüşçü olarak pazarlayanlarla LGBT'cileri aynı safta buluşturanlardır. Bu LGBT'cileri sandığa gömmeye var mıyız? Bunlar kapalı kapılar ardında görüşüyor. Tabanlarının hassasiyetini umursamıyorlar. Türkiye'nin yönetimine talip olsun diye kurulan masanın nereye vardığına eminim.

Bu ülkede hiçbir gencimiz gelecek kaygısı çekmeyecek. Her bir gencimizin üretimde olabilmesi için gerekeni yapıyoruz. Ulaşımdan, enerjiye verdiğimiz her müjde gençlerimizin geleceğine yakılmış ışıktır. Gençlerimize pek çok konuda maddi kaygı vereceğiz. Ülkemizde her hanede bir çalışan olmasına gayret edeceğiz. Hiçbir ailenin gelir seviyesinin belli rakamın altına düşmemesini sağlayacağız. Kendi işini kurmak isteyen gencimize istediği alanda hibe desteği vereceğiz. Evlenmek isteyen gençlerimize 150 bin lira faizsiz, 2 yıl ödemesiz kredi vereceğiz. Üniversiteye giden her gencimize bilgisayar ve telefon alma hakkı tanıyacağız. Spor yapan gençlerimizin kendilerini geliştirmesi için attıkları her adımda yanlarında olacağız. Esnek çalışma sistemini yaygınlaştırarak kendilerine zaman ayırabilecekleri ortam oluşturacağız. Gelin gelecek kaygısı olmayan Türkiye Yüzyılı'nı birlikte kuralım. 14 Mayıs'ta gençlerimizin tercihlerini doğrudan yana kullanmaları şart.

