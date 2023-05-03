Erdoğan, "Bayraktar'a verilen bir kuruş yoktur!"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon’da Yeni Zigana Tüneli açılış töreninde konuşuyor.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

Bu şehri de bu ülkeyi de sevmek lafla olmaz. Boş vaatlerle yalanla dolanla sevmek asla olmaz. Sevme hizmetle olur. Sevmek, enerjiden savunmaya, kendi göbeğini kesmekle olur. Sevmek, 100 yıllık hasreti dindirmekle olur. Trabzon Kandil'den sevilmez, Pensilvanya'dan sevilmez, Londra'dan sevilmez, işte burada sevilir.

Erdoğan'dan net mesaj!

Fatih'in torunları, 1453'ten rahatsızlık duyanlarla aynı masaya oturanlara cevabı 14 Mayıs'ta verecektir. İstiklal mücadelesini başlatanlar, mandacı Kemal ve saz arkadaşlarını 14 Mayıs'ta tarihin tozlu raflarına atacaktır. Şehit Eren Bülbül'ün, şehit Ahmet Çamur'un hemşehrileri 14 Mayıs'ta gereken cevabı verecektir. 14 Mayıs'ta yapılan işleri yarım bırakmadan, daha büyük hedeflere koşmaya söz mü Trabzon? Örgütçüsüyle, mandacısıyla, tefecisiyle bunları sandığa gömüyor musun Trabzon?

Zigana tüneli açılıyor!

Zigana Dağı'nı geçilmez olmaktan çıkartan yeni Zigana Tüneli, bölgemizin her alandaki kalkınmasının sembollerinden biri olacaktır. (Yeni Zigana Tüneli) Vakitten, akaryakıttan sağlayacağı faydalar yanında Karadeniz limanlarıyla ülkemizin güneyi arasında yeni bir soluk borusu açıyoruz." Masanın yaptığı tüm işleri üst üste koyun onla yüzle çarpın bir Zigana Tüneli etmez.

Bay Bay Kemal'in referansı ne? Acaba ne yapmış? Bay Bay Kemal senin ne eserin var? Seni biz SSK Genel Müdürlüğü'nden tanırız.

Trabzon'a 'İlk Evim' ile 2 bin 550 konut, 'İlk Arsam' ile 500 altyapısı hazır arsa vereceğiz. Trabzon'daki 6 millet bahçesinden 3'ünü tamamlayıp hizmete açtık. Trabzon Limanı'nı yeniledik. Yat limanını şehrimize kazandırdık. Kente 3 milyar liralık tarımsal destek verdik.

Bizim için asıl olan kazanılmadık gönül bırakmamaktır. Bu konuda sizlere güveniyorum gençler. Biz eserlerimizle konuşuyoruz.

"Kandil ve FETÖ masaya ayar veriyor"

Ülkemizde siyasette her zaman ittifaklar olmuştur. Ama tarihimizin hiçbir döneminde bu günkü kadar ilkesiz, pervasız, karmakarışık bir muhalefetle karşılaşmadık. Masanın etrafındaki ortakların yanından masanın altında gizli bir ortağı olduğu anlaşıldı. Kandil'deki PKK elebaşları bir yandan FETÖ'nün yurtdışına kaçan elebaşları diğer yandan masaya ayar vermeye başladı. PKK elebaşları Kılıçdaroğlu'na destek çağrısı yapıyor.

Bay Bay Kemal dini, imanı, ezanı, bayrağı olmayanlarla beraber. Bunlara 14 Mayıs öyle bir ders vermeliyiz ki bir daha ayağa kalkmamaları lazım.

"Sıkıyorsa çık açıkla"

AK Parti bu ülkede kalkınma devrimi ile tüm dünyaya bir mesaj verdi. Ülkemizin iftihar vesilesi projeleri ile Bayraktar ailesine bunlar saldırıyor mu? İHA'ya saldırıyor mu? AKINCI'ya saldırıyor mu? KIZIL ELMA'ya saldırıyorlar mı? Ama tutturamayacaklar. Güya ben onlara krediler vermişim. Bay Bay Kemal eğer yüreğin el veriyorsa, yüreğin varsa BAYRAKTAR grubuna Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti'nin bir Allah kuruşu yoktur. Sıkıyorsa çık açıkla. Yok. Özdemir Bayraktar devletten kredi almayı, arsa dahi kabul etmez. Yalan bunlarda ganimet. Biz bu dayatma ile mücadelemiz ile yüzleştik.