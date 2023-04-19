Erdoğan: Bay bay Kemal sıkıyorsa açıkla

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli'de vatandaşlarla iftar buluşmasında konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Rabbime, bana sizler gibi vefalı yol arkadaşları verdiği için hamd ediyorum. Kimseyi dışlamayacağız. Ülkesi için hayal kuran hiç kimseyi dışarıda bırakmayacağız. 85 milyon bir ve beraber olacağız.

Aramıza nifak tohumu saçmak isteyen fitne tüccarlarına asla prim vermeyeceğiz.

Bugünlere birilerinin lütfuyla değil, sizlerin destekleriyle geldik. Seccadelerin üzerinde ayakkabılarıyla dolaşarak kıble arayanlarla değil, kıblesinin Kâbe olduğunu bilenlerle geldik.

Hizmet yolculuğumuzu kararlı şekilde 14 Mayıs'tan sonra da sürdürme niyetindeyiz. 7'li koalisyonun içinde debelendiği gaflet çukurunu eminim sizler de takip ediyorsunuz. Üç günlük çıkar uğruna eteğine yapışmadığı terör örgütü kalmadı. Gündeme gelmek için söylemedikleri yalan kalmadı. Masayı devirdikleri üç gün içinde birbirlerine etmedikleri hakaret kalmadı. Türk siyasetine yakışmayan ne kadar kötü sahne varsa hepsini üç gün içinde yaşattılar. Aylarca 'kazanamaz' dedikleri naylon adayı şimdi millete umut diye yutturmaya çalışıyorlar.

Evlat katili Apo'yu çıkaracağız diyorlar. Nasıl çıkarırsınız? 14 Mayıs'ta bize emaneti vermeniz halinde onlar asla bu adımları atamazlar. Aile kurumlarının en büyük düşmanı, sapkın akımların desteklenmesinden utanmıyorlar. Ayasofya'yı tekrar müze yapmaya kadar bunlarda her türlü kepazelik var.

300 milyar dolar almış. Nerede? Göster bakalım. Bırak bu yalanları. 300 milyar dolar sözü almış Bay Bay Kemal. Hangi bankaya koydun bu paraları? Yalan olur da bu kadarı da olmaz.

Bay Bay Kemal, gizli kapılar ardında ne konuştun, sıkıysa onları da açıkla bu millet dürüstlüğünü görsün.

Yarın iftarımızı Karadeniz gazını çıkarırken yapacağız. Müjdelerimizi de orada vereceğiz."