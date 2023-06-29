Erdoğan: "Batılı kibir abidelerine eninde sonunda öğreteceğiz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Teşkilatları ile Bayramlaşma Programı’na canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"İslam ve insanlık düşmanları polis korumasıyla gerçekleştirdiği provokasyonlarla bu iklime gölge düşürmeye çalışıyor."

"İsveç'te yapılan alçak saldırı bunlardan biridir. Buna izin verenler, buna alçaklığa göz yumanlar da emellerine ulaşamayacaklardır. Tahrik ve tehdit siyasetine boyun eğmeyeceğiz."

"Terör örgütleriyle ve İslam düşmanlarıyla kararlı mücadele edilinceye kadar tepkimizi en güçlü şekilde ortaya koyacağız. Müslümanların kutsallarına hakaret etmenin düşünce hürriyeti olmadığını Batılı kibir abidelerine eninde sonunda öğreteceğiz."

"Memur maaşlarıyla ilgili düzenlemeyi bayram sonrası hızlıca Meclisimizin takdirine sunacağız."