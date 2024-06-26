Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Beştepe'deki görüşmesi sona erdi. İkili arasındaki görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Beştepe'deki görüşmesi sona erdi.
İki liderin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü.
Görüşmede siyasette normalleşme, terörle mücadele, Meclis çalışmaları, başıboş sokak köpekleri, sivil anayasa gibi gündemi yakından ilgilendiren konular ele alındı.
Beştepe'deki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.
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