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Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Beştepe'deki görüşmesi sona erdi. İkili arasındaki görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Beştepe'deki görüşmesi sona erdi.

İki liderin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüşmede siyasette normalleşme, terörle mücadele, Meclis çalışmaları, başıboş sokak köpekleri, sivil anayasa gibi gündemi yakından ilgilendiren konular ele alındı.

Beştepe'deki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

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