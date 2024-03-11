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Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Al Nahyan'ın doğum gününü kutladı.

Erdoğan, Ramazan-ı Şerif'ini de kutladığı Al Nahyan'ı, iki ülke arasında tesis edilen Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in ilk toplantısı için Türkiye'ye davet etti.

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