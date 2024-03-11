Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Al Nahyan'ın doğum gününü kutladı.

Erdoğan, Ramazan-ı Şerif'ini de kutladığı Al Nahyan'ı, iki ülke arasında tesis edilen Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in ilk toplantısı için Türkiye'ye davet etti.