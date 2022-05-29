Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılış töreninde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmalarından önemli satır başları:

"Konstantiniye muhakkak feth olacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutan ve onun askeri ne güzeli askerdir" buyuran Peygamber Efendimizin İstanbul'u fethiyle 569.yıl dönümün kutladığımız bu günde 560 bin kişi karşımda bulunuyor. Siz ne güzel insanlarsınız. Sizler, İstanbul'un İnşallah 2023'e giden bu yolda hazır olduğunuzu gösterdiniz. Fatih'in İstanbul'u fethettiği gençler, sevgili çocuklar sizleri muhabbetle selamlıyorum. İstanbul Havalimanı Millet Bahçesi'nden tüm vatandaşlarıma selamlarımı gönderiyorum."

"Tıpkı Osmangazi gibi Fatih gibi Kanuni gibi tüm bu isimler içinde Fatih, her devirde gözbebeği olan ve İstanbul'u fethetmiş olmasıyla kalbimizde ayrı bir yere sahip olmuştur. İstanbul'un Fethi sarsılmaz bir azmin ve kararlığının neticesinde gerçekleşmiştir. Tarihimizde kolay kazanılmış zafer yoktur. Şimdi buradan sesleniyorum Fetih mübarek olsun. Fetihlerin anası bu fethin nice asırları mübarek olsun. Fatih'ten Allah razı olsun. Fatih'in izinden gitmek için kendini yetiştiren gençlerimizden Allah razı olsun. İstanbul'u fethederek müslümanların 7 asırlık hayallerini gerçekleştiren Fatih Sultan Mehmet, Bizans'ın hayallerini tarihe gömmüştür. Dünyanın kubbesinden gelen çatırtılar, kimi zaman kıtlık ve oluk oluk kan olarak karşımıza çıkarken durun kalabalıklar diyoruz."

"Rusya ve Ukrayna'da durum bu mu? Felaketler karşısında Türkiye, yanlış gidişe durun deme gayretinde. Akdeniz'de, Ege'de durun diyoruz. Ukrayna'da Kırım'da durun diyoruz. Bosna'da Balkanlarda durun diyoruz. Karabağ'da Kafkaslar'da durun diyoruz. Bu karanlık kubbenin karanlık aparatlarına da durun diyoruz. Ey ülke ve millet düşmanlarının figüranlığına sığınanlar, tarihine husumet besleyenler, ihtirasları gözlerini körleştirenler, eyy düşmanım sen benim ifademle hızımsın, gündüz geceye muhtaç bana da sen lazımsın."

Hiçbir beklenti, bu mübarek ülkenin geleceğini tehlikeye atmaya değmez. Gelin eser ve hizmette, sıkıntıların çözümünde yarışalım. Biz hepsine varız. Cumhur İttifakı olarak varız. Bu yarışı kör düşmanlığı iftira rüzgarına çevirmeyin. Yassı geldi geçiyor Bay Kemal. Kendine gel. Senin geçmişindekiler gibi, rahmetli Menderes ve arkadaşları için uçaklar dolusu elmas kaçırdılar dedi. Aynen şimdi ifadeler değişmiyor. Aynısını Bay Kemal kullanıyor. 250 bin lira yargıdan aldık. Bunları o iftira atılan vakıflara gönderdik. Hiç olmazsa hayrı olsun. Biz Suriye'nin kuzeyinde teröristlerle mücadele ediyoruz. Kökünü kazıyana kadar devam edeceğiz. Türkiye egemenlik haklarına karşı haysiyet mücadelesi yürütürken, mandacı zihniyeti hortlatacak hamlelere yönelmeyin. Bunların hepsi Türk milletinin meselesidir. Kendi devletinin derdiyle dertlenmeyen, bu ülkenin siyasetçisi, sanatçısı olamaz. Bunun için gelin 2023 hedeflerine beraber ulaştıralım diyoruz. Gelin 2053 vizyonuyla mutlaka buluşturalım. Gelin 2071 hayallerine mutlaka kavuşturalım. Gerekirse yedi düvelle kavga edelim

Milli meseleler ve hedeflerin siyaset üstü ele alınması gibi geleceğimiz için doğru olanı yapalım. Yalanla, iftirayla bu iş olmaz. Bay Kemal siz ne yaparsanız yapın bizim görevimiz karşı çıkmak demekle olmaz. İnsan utanır ya. Kaçacak türü hezeyanlarla bu iş hiç olmaz. Erdoğan burada. Ataköy'de. Ölümüne burada. 15 Temmuz gecesi ben Atatürk Havalimanı'na çağırdım. Milletim geldi. Bay Kemal tankların arasından Bakırköy Belediyesi'ne gitti. Kaçacak dediğiniz kişi Tayyip Erdoğan ya. Biz terör örgütleri ve ağababalarının saldırılarından kaçmamışız. Biz işte 15 Temmuz gecesi savaş uçaklarının tanklarından kaçmamışız. Gözümüzü burada açtık, havamızı burada soluduk, son nefesimize kadar buradayız.