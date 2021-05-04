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Erdoğan, Ankara'da bir vatandaşın evinde iftar yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da hayvancılıkla uğraşan bir aileye iftarda misafir oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışmalarını sürdürdüğü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden ayrılarak, Ayaş ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Bekir Dikmen ve ailesini ziyaret etti.

Aile üyeleriyle bir süre sohbet eden Erdoğan, çocuklara oyuncak verdi.

Erdoğan, Ankara'da bir vatandaşın evinde iftar yaptı

Burada Dikmen ailesiyle orucunu açan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de eşlik etti.

Erdoğan, Ankara'da bir vatandaşın evinde iftar yaptı

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