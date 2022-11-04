Erdoğan: Afrika ülkelerine göndereceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Fuarın ülkemiz iş dünyamız ve katılımcılar için hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. 24 farklı sektörden 500'ün üzerinde ürünleri fuarda sergileniyor. 5 milyar dolarlık ticaret hacmini hedefleyen fuarın başarılı geçmesini diliyorum. Gerek iştirakçiler gerek sergilenen ürünler bakımdan oldukça zengin olan fuarın hedeflerine ulaşacağına inanıyorum.

Dünyamız son 3 yıldır küresel salgınla başlayan, ardından sıcak çatışmalar ve bölgesel krizlerle geçiyor. Gelişmiş ülkeler dahil pek çok ekonomi son yılların en yüksek enflasyonuyla baş etmeye çalışıyor. Gıda ve enerji kriziyle birlikte çoğu ülke yalpalamakta çaresiz kalmaktadır.

Milyonlarca insanın çektiği sıkıntılar göz ardı edilmektedir. Somali başta olmak üzere Afrika'da bir lokma ekmeğe ulaşımdan can veren her masumun acısı yüreklerimizi dağlıyor. Milyonlarca insanı ölüme götüren bu trajedilerin sona erdirilmesi için ne yazık ki bir çaba harcanmıyor. Dünyanın geri kalanına insanlık dersi veren Batılı ülkelerin bu trajediye kayıtsız kalması utanç vericidir.

Tahıl koridorundaki gemilerin öncelikle acil duyan Afrika ülkelerine ulaşmasını sağlayacağız."